Abel Ruiz: "He podido disfrutar todas las categorías de la selección y lograr éxitos inolvidables"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El delantero de la selección española Abel Ruiz asegura que se ha encontrado "un grupo impresionante" y sin "muchos cambios" en su vuelta dos años después a la Absoluta, escalón final al que llega tras "disfrutar y lograr éxitos inolvidables" en las categorías inferiores, el último, un subcampeonato de Europa con la Sub-21, que le dejó "un momento jodido" por su penalti fallado en la final, aunque tiene claro que tendrá "otra oportunidad de dar alegrías a España o al Sporting de Braga".

"La verdad es que no me he encontrado muchos cambios, el grupo es más o menos el mismo y a los que no conocía me han arropado muy bien y estoy muy cómodo. Hay un grupo increíble e impresionante después del título de la Liga de Naciones y es un placer poder estar aquí disfrutando mucho", señaló Abel Ruiz en una entrevista a Europa Press.

El valenciano sí que se reencuentra con uno de sus valedores como es el seleccionador Luis de la Fuente. "A la mayoría del 'staff' sí que le conozco de haberles tenido y a Luis como a los demás que venían con él desde abajo les conozco bien por coincidir en categorías inferiores. Estoy muy feliz de poder compartir estos momentos con gente que me he ido encontrando en el camino y con la que he disfrutado de éxitos en la selección", confesó.

Y es que Ruiz ha pasado por todos los escalones hasta debutar con la Absoluta, algo que hizo en junio de 2021, en aquel amistoso ante Lituania que tuvo que disputar la Sub-21 por el coronavirus que impidió jugar a sus 'mayores', aunque meses después ya se estrenó con la 'Roja', precisamente ante Georgia, rival el pasado viernes frente al que no tuvo minutos.

"Es verdad que aquel partido de Lituania en principio es el debut oficial, pero al final éramos los Sub-21 y no tuvo nada que ver con el de Georgia, con la convocatoria de Luis Enrique y donde pude jugar", recordó el delantero, sabedor de haber vivido una situación "un poco rara". "Cuando me preguntan por el debut, tengo que decir que es Lituania porque es el oficial, pero para mí es más especial el primer partido con lo que es la Absoluta que fue el de Georgia", admitió el de Almusafes.

Lo que no esconde es "la suerte" de haber sido un fijo desde su inclusión en una especie de Sub-15 en la que debutó "en un torneo de fútbol-5 peculiar" en Moscú en la víspera del Mundial de Rusia de 2018. "Desde ahí hasta hoy he podido disfrutar de todas las categorías y conseguir muchos éxitos para la selección que serán inolvidables", celebró.

"Siempre he intentado venir aquí a disfrutar, a juntarme con compañeros de otros clubes y a crear amistad y buenos grupos para conseguir los objetivos que los de una selección como España siempre son ganar. Siempre que he venido hemos intentado hacer una piña para conseguir ganar los campeonatos que teníamos en el camino y creo que hemos logrado bastante. La clave ha sido la familia que formábamos", añadió Ruiz, campeón de Europa con la Sub-17 y la Sub-19 y subcampeón del mundo Sub-17, entre otros éxitos.

"SE VE QUE LAMINE YAMAL TIENE COSAS DIFERENTES"

Y mientras él ha pasado por todas las categorías, en esta concentración está el joven Lamine Yamal, que con 16 años y 57 días ya debutó con la Absoluta ante Georgia. "Le veo muy bien, se le ve que es un jugador diferente, con un uno contra uno increíble y mucho atrevimiento, es bueno poder tener eso", comentó del extremo del FC Barcelona.

El valenciano cree que Yamal les da "mucho" y que es "un muy buen jugador", al que está conociendo en esta concentración porque no ha podido verle "mucho" con el FC Barcelona. "Viéndole aquí entrenar, se le ve que tiene cosas diferentes", admitió el delantero.

Abel Ruiz también llegó a jugar muy joven con el FC Barcelona, con el que debutó con 19 años y por ello aconseja al extremo que se apoye en su "entorno para intentar llevar de la mejor manera posible" el tema de la presión. "Hablo de mi caso. Cuando tienes esa edad, tienes que intentar arroparte de tu familia y tu gente, y saber que es el principio y que hay que estar tranquilo", indicó.

"Tienes que disfrutar del día a día y seguir trabajando porque el camino es muy largo y tienes que estar al cien por cien cada día con tranquilidad, y sobre todo disfrutando de las oportunidades. Para Lamine, el poder estar aquí después de un muy buen comienzo de temporada es una gran oportunidad, claro que sí", añadió el futbolista del Sporting de Braga.

Por su parte, espera ir consolidándose en la Absoluta. Su técnico en Portugal, Artur Jorge, dijo que le veía como delantero para mucho tiempo en la selección, algo que el de Almusafes cree que se debe a que el entrenador portugués le hace jugar "de '9'" en su esquema y ha podido ver su "crecimiento con él en esa posición jugando con el 4-2-3-1", un sistema "muy parecido" al de Luis de la Fuente. "Estoy muy contento allí con la forma que tenemos de jugar, con el estilo que proponemos y creo que estamos creciendo mucho a nivel de club", advirtió.

"NO TENER COMPETICIÓN TRAS EL PENALTI DE LA FINAL LO HIZO MÁS DIFÍCIL"

La llamada con la Absoluta le llega al delantero después de un verano donde fue el capitán de una Sub-21 con la que se proclamó subcampeón de Europa, en una final marcada por el penalti que falló ante Inglaterra en el tiempo añadido y que habría supuesto el 1-1. "Fue un momento jodido y el no tener competición justo después y tener vacaciones lo hizo más difícil", resaltó.

"Fue un momento jodido, sobre todo por todo el esfuerzo de todo el grupo y de los que nos seguían desde casa, porque estábamos muy ilusionados con ganar el campeonato y te quedas jodido por no haber podido dar ese 'granito' final", rememoró.

Ruiz tuvo unos "primeros días difíciles", pero apoyado en su pareja y su familia intentó pasarlo "lo más rápido posible". "Tuve dos semanas de vacaciones y ya me enganché otra vez con el equipo y a pasar página porque esto sigue y seguramente en algún momento tendré otra oportunidad de dar alegrías a España o a mi club, hay que estar siempre preparado", expresó.

El Europeo también dio billete a los Juegos de París del verano que viene donde antes habrá Eurocopa, citas a las que podría aspirar, incluso doblando. "Al final queda poco, pero a la vez queda mucho. Aún queda una temporada por delante y hay que estar centrado ahora en estos partidos, ganarlos y conseguir primero esa clasificación para la EURO", respondió ante esa opción.

"Luego ya con mi club intentar hacerlo lo mejor posible porque tenemos una competición como la Champions por delante y muchísima ilusión en la Liga para conseguir grandes cosas. El objetivo es ir creciendo durante la temporada y luego ya cuando llegue el momento de las competiciones pues veremos cómo se da", zanjó Abel Ruiz.

Finalmente, preguntado por toda la polémica tras el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso, desconoce si en Portugal, país que va en la candidatura del Mundial de 2030 junto a España, Marruecos y Ucrania, hay preocupación, aunque "sí" que en los medios de allí ha tenido repercusión una noticia que "ha empañado" lo logrado por la selección femenina. "Ganar un Mundial no se gana todos los días y es una pena que por un comportamiento que no es aceptable parezca que el Mundial ha quedado en un segundo plano y que no es tan importante", criticó.

El pasado lunes, los internacionales lanzaron un comunicado al respecto, una postura un tanto criticada desde fuera por considerarla tibia y por la no mención a Jenni Hermoso. "Estuvimos mucho tiempo todos reunidos y el comunicado fue lo que pensábamos y en el que todos estuviéramos de acuerdo. El que salió fue el decidido por todos", sentenció Ruiz.