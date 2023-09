‘Por humanismo debemos de participar en el combate al consumo del fentanilo en Estados Unidos’, AMLO

Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y Colombia, Gustavo Petro, participarán en la clausura de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre drogas: “Por una política de drogas para la vida, la paz y el desarrollo”, el sábado 9 de septiembre desde Cali.

López Obrador y su comitiva colaboraron en la clausura de la Conferencia convocada por el presidente de Colombia, donde hubo un diálogo regional sobre las causas estructurales del tráfico y consumo de estupefacientes, así como la necesidad de explorar alternativas políticas para abordar la problemática mundial de las drogas en el contexto latinoamericano.

El presidente Andrés Manuel celebró la iniciativa de su homólogo colombiano Petro, refiriéndose a asuntos de carácter general sobre el documento que se suscribió de manera conjunta entre México y Colombia

“Lo fundamental para fragmentar el flagelo de la drogadicción y de la violencia está en atender las causa con un nuevo criterio, no pensar solo en medidas coercitivas; tenemos que poner por delante el criterio de que la paz es fruto de la justicia, tenemos que luchar primero contra la pobreza, la desigualdad”, aseguró AMLO.

El presidente de México también mencionó que “para enfrentar el problema de violencia hay que ofrecer empleos buenos salarios, atender a los jóvenes, garantizarles la oportunidad de estudio, de trabajo, también fortalecer nuestros valores culturales, orales, espirituales”.

“Tenemos que utilizar toda la reserva de valores que hemos heredado de las grandes cavilaciones que florecieron en nuestra América, eso está ahí con esa cultura nos hemos salvado ante pandemias, terremotos e inundaciones y malos gobiernos y corrupción y otras calamidades”, aseguró López Obrador.

Pide AMLO participar en el combate contra el fentanilo en EE. UU.

“Por humanismo debemos de participar en el combate al consumo del fentanilo en Estados Unidos, es una pandemia, no es un asunto nada más cuantitativo, no es decir, pierdan la vida 100 mil jóvenes cada año y dar la espalda y decir a nosotros no nos importa; tenemos que actuar con humanismo y entender que dependientemente de nuestras diferencias y posturas ideológicas; los derechos humanos y el principal derecho humano es el derecho a la vida”, dijo Andrés Manuel.

“No es eliminar e fentanilo, si hay consumo es que algo anda mal en esa sociedad porque puede desaparecer el fentanilo y va a surgir otra sustancia igual de dañina o peor. Procuremos, con inversiones propias e inversión de organismos financieros internacionales, apoyar más la actividad productiva del campo en nuestros países para sustituir la siembra de marihuana, de amapola, de cocaína por la siembra de maíz, de café, de cacao, de árboles frutales y maderables con el propósito de cuidar nuestra naturaleza” expuso el mandatario.

Mencionó los programas ‘Sembrando Vida’ y ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’ en México, que han crecido y ayudado a miles de jóvenes a salir adelante trabajando en el campo y otras actividades, que, según el mandatario, los alejan de las drogas.

SRE firma Carta de Intención en Materia de Cooperación Bilateral

La canciller Alicia Bárcena Ibarra firmo una Carta de Intención en Materia de Cooperación Bilateral para que la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) implementando en Colombia los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, y realizando los preparativos rumbo a la XI reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Científica y Técnica.

Además, se realizó un Memorando de Entendimiento con la oficina de la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez Mina, en materia de fortalecimiento y promoción de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Tras la clausura, López Obrador viajará a Chile

Se espera que AMLO y su comitiva arriben de Cali, Colombia a Santiago de Chile por la noche del sábado, en donde el presidente de Chile, Gabriel Boric Font, encabezará la ceremonia oficial de bienvenida a su homólogo mexicano en la Explanada de la Constitución.