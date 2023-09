Kristen Lepore habla del niño que todos llevamos dentro en “I Am Groot”

I Am Groot

Con ‘I Am Groot’, la directora Kristen Lepore se encuentra en su segunda vuelta para dar vida al personaje de Baby Groot en una serie de cortos animados. Y para hablar más sobre la segunda temporada que llegó a Disney+, Lepore se sentó a hablar sobre cómo el único superhéroe arbóreo de Marvel se ha convertido en el centro de atención de muchos fans, y qué supuso crear la segunda temporada de esta serie de éxito.

P: Marvel es obviamente enorme en el mundo del entretenimiento, y Groot es un personaje muy conocido en ese mundo. ¿Qué pensó cuando se enteró de que le habían dado la oportunidad de escribir y dirigir “Baby Groot”?

- Soy un friki de los cómics y hago sobre todo cortometrajes de animación muy raros, así que no pensé que me querrían para algo. Pero después de una reunión con Brad (Winderbaum), me enviaron el guión... Sabían que querían una serie sobre Baby Groot, y sabían que querían que viviera esas aventuras y conociera a nuevos personajes y explorara el universo... además, para que pudiéramos profundizar en su infancia y en lo que hacía entre las películas de los Guardianes.

Y aproveché la oportunidad, estaba muy emocionado. Además, como un superhéroe que es un árbol es mi superhéroe favorito, me atraía mucho. Lo propuse y me sorprendió que me lo dieran y que quisieran mi rareza para la serie.

Desde entonces, trabajando en las temporadas uno y dos, ha sido muy divertido no sólo poder trabajar con un personaje que es realmente universal en cierto sentido, sino que siento que podemos vernos a nosotros mismos en Baby Groot como ese pequeño niño travieso. Y también puede relacionarse a todos los niveles porque solo tiene una línea, así que no importa qué idioma hables, puedes entenderle. Fue muy divertido trabajar con ese personaje e idear situaciones locas en las que meterlo, su personalidad ya es muy fuerte y brilla en cualquier situación.

P: ¿Cómo se te ocurre cada episodio y en qué escenarios vemos meterse a Baby Groot?

- Creo que mi experiencia con los cortometrajes me ayudó en ese sentido, porque es como si tuvieras que contar toda la historia en tres minutos... Eso es lo que tienes. Así que ese ejercicio fue muy divertido, sólo se trata de llegar a todos estos escenarios diferentes, tanto para la temporada 1 y 2. Con nuestro editor de la historia, y no sé si nuestro artista del guión gráfico estaba involucrado todavía, pero empezamos una lluvia de ideas de 30 líneas de registro diferentes para lo que podría ser un episodio para cada temporada, por lo que en algún lugar hay 60 episodios potenciales. Los envié a la cadena y ellos nos dijeron cuáles les entusiasmaban más y los redujimos a cinco por temporada.

Teníamos algunos episodios extravagantes y, para mi sorpresa, eligieron algunos de los más extravagantes. No me lo podía creer cuando propuse “Groot tiene nariz” y me lo devolvieron con un círculo en este documento. Yo estaba como, de ninguna manera, estoy tan emocionada de llegar a hacer esto. Han sido totalmente increíbles, todos en Marvel y todo el equipo, nos han apoyado mucho para que vayamos allí con este personaje y nos divirtamos, y creo que el público también lo está disfrutando. Es algo realmente diferente y cómico en el espacio de animación de Marvel.

“Soy una friki de los cómics y hago cortos de animación muy raros sobre todo - así que no pensé que ellos [Marvel. - Ed.] alguna vez me querrían para algo”. — Kristen Lepore, animadora y directora estadounidense.

P: En el mundo de los cortometrajes, ¿cuáles son las ventajas de disponer de tan poco tiempo para contar la historia y cuáles son quizá algunos de los retos?

- Creo que es algo que se consigue con mucha práctica y experiencia. Incluso para mí, que llevo tanto tiempo haciéndolo, y con ese formato corto en concreto, hubo momentos en los que pensamos: “Oh, este realmente necesita ser de cinco minutos”, así que lo redujimos. Pero también teníamos eso en mente cuando presentábamos las ideas. En cierto modo, todas tienen una estructura de tres actos, pero cuando intentas añadir demasiadas cosas, te das cuenta de que no va a funcionar. Así que tienes que ser muy exigente y selectivo.

También hay momentos en los que el mérito es de nuestro editor, cuando crees que realmente necesitas esos cinco minutos. Creo que como guionista y director, no quieres matar a tus queridos, y entonces el editor dice algo así como, bueno, vamos a quitar esto. Y luego lo ves y piensas... tienes razón, es mejor.

P: ¿Hay algún episodio que te parezca la quintaesencia de Baby Groot?

- De la primera temporada, creo que el episodio del baño es la quintaesencia de Groot, en el que está jugando y le crecen las hojas y todo eso. Luego, en la segunda temporada, todos son la quintaesencia, pero me viene a la mente el de la nieve, en el que tienes una especie de montaje de él jugando. Puedes ver lo que se le ocurre cuando está literalmente teniendo un día de nieve, y luego, por supuesto, llega a un punto de locura, como ocurre la mayoría de las veces que Groot se ve involucrado.

P: ¿Por qué crees que el personaje de Groot ha despegado tanto?

- Creo que puede ser el hecho de que sea un árbol o un personaje no humano. Creo que cuando no se trata de un ser humano, se hace más cercano a todo el mundo porque no tienes los rasgos específicos de ese ser humano o de ese actor o lo que sea. Hay algo en ver un animal o un árbol antropomorfizado con lo que creo que, de alguna manera, podemos identificarnos más.

Con Baby Groot, hay tantas ideas. Incluso cuando se nos ocurrían los escenarios, salían directamente de mi infancia o de la infancia de nuestro editor de historias, Ryan. Se inspira en tantas cosas por las que todos hemos pasado y todos hemos estado ahí... Quiero decir, para mí, un niño de los suburbios de Nueva Jersey, definitivamente perseguí ese camión de helados que pasa en un episodio. Eso fue super autobiográfico para mí. Así que sí, creo que se convierte en el niño que todos llevamos dentro.

La segunda temporada de “I Am Groot” se emite en exclusiva en Disney+.

5

Episodios que presenta la segunda temporada de ‘I am Groot’.

3-4 minutos

Es la duración de cada episodio.