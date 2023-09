Por ecocidio, vecinos y activistas preparan defensa legal contra Línea 3 del Cablebús

Activistas y vecinos preparan defensa legal contra la tala árboles por la L3 del Cablebús

Activistas y habitantes de la alcaldía Miguel Hidalgo preparan la defensa legal contra la tala de alrededor de 500 árboles a causa de las obras para la construcción de la Línea 3 del Cablebús, lo que califican como “ecocidio” en el Área de Valor Ambiental (AVA) del Bosque de Chapultepec.

Vecinos de las colonias Daniel Garza, San Miguel Chapultepec, América, 16 de Septiembre y Observatorio llevan meses exigiendo a las autoridades que les muestren los estudios y permisos que acrediten la tala de árboles; así como la construcción de la obra de movilidad en una zona minada.

Te puede interesar: Habitantes de Miguel Hidalgo acusan ecocidio por obras de la Línea 3 del Cablebús

Las quejas incluyen oficios dirigidos al jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, y una denuncia ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT); sin embargo, las obras siguen viento en popa y el derribo de árboles continúa en zonas cercanas del Lago Menor por lo que se promoverá un amparo para las autoridades frenen las obras de la Línea 3 del Cablebús.

“El Bosque de Chapultepec es una es un Área de Valor Ambiental para la Ciudad de México en su categoría de Bosque Urbano y, desgraciadamente, los vecinos no solamente no han recibido respuesta por parte de las autoridades, si no que han recibido amenazas y amedrentaciones”, refirió a Publimetro la activista y exdiputada local, Laura Ballesteros.

Aunque en la Manifestación de impacto ambiental específica de la Línea 3 del Cablebús que publicó la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) se señala que en el sitio a intervenir se encuentran mil 14 árboles, de los que se previó el retiro de 18, el trasplante de 361, y la poda de 72 por mantenimiento; a la fecha, ciudadanos y activistas denuncian la tala de más de 500 árboles y temen que el daño supere los mil.

De acuerdo con Ballesteros, las autoridades capitalinas no han presentado el certificado de uso de suelo; la autorización en materia de impacto ambiental; licencia de construcción especial o el registro de manifestación de construcción, documentos necesarios para acreditar construcciones en un AVA.

No te pierdas: Sedema planta 100 mil árboles en Ajusco para revertir tala ilegal

Aunado a esto, la activista indicó que el gobierno capitalino se han reservado por más de un año la publicación de la actualización Plan de Manejo del Bosque de Chapultepec que elaboró la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pues de hacerlo, Ballesteros afirmó que no se podrían estar dañando esta AVA.

“El gobierno va a tener que suspender las obras hasta que no transparente los permisos, y si no los tiene, pues tendrá que buscar llevarse ese financiamiento a otro lado. En la zona de Magdalena Contreras y Tlalpan los metrocables o cablebuses se necesitan más que dónde están pensando hacerla”. — Laura Ballesteros.

Cabe señalar que en la CDMX, las autoridades facultadas para verificar el cumplimiento de estos requisitos son las alcaldías, el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) y la Sedema, instancias que, hasta el momento, no se han pronunciado sobre si están o no en orden los documentos referidos.

Las claves

Las Áreas de Valor Ambiental son territorios o polígonos que otorgan servicios ambientales de gran relevancia para el funcionamiento y sustentabilidad de la ciudad que tienen restricciones de construcción.

En la CDMX la PAOT tiene facultades para ejecutar acciones precautorias a efecto de suspender los trabajos y evitar la afectación de un AVA.

El gobierno de la CDMX proyectó que las seis estaciones de la Línea 3 del Cablebús estarían terminadas para noviembre.

Sigue leyendo: Alcaldías de la CDMX lideran en violaciones y delitos ambientales a nivel nacional