Con gol del debutante Huerta, México rescata empate de 2-2 en amistoso ante Australia

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — César Huerta aprovechó su primera oportunidad con la selección absoluta y marcó un gol con el que México se levantó de una desventaja de dos anotaciones y empató 2-2 ante Australia el sábado en un partido amistoso.

Harry Souttar abrió el marcador a los 16 minutos y Martín Boyle concretó un penal a los 63 para adelantar a los australianos, pero Raúl Jiménez anotó de penal a los 69 y Huerta logró el tanto del empate a los 83.

El “Chino” Huerta, de 23 años, debutó con la selección absoluta y anotó tras entrar como suplente para los para los mexicanos que disputaron su primer partido con Jaime Lozano como su entrenador definitivo.

Además de Huerta, Jordy Cortizo, del Monterrey, recibió su primera oportunidad con el equipo mexicano que se prepara para el Mundial del 2026.

“Quiero agradecer al Jimmy por la confianza, Jordy y yo venimos haciendo las cosas bien, esto es de confianza y cuando te dan la confianza hay que aprovecharla”, dijo Huerta a la cadena TUDN.

Lozano, quien dirigió a los mexicanos en la Copa Oro, se removió la etiqueta de interino y buscará su primera victoria como entrenador permanente el próximo martes ante Uzbekistán, en Atlanta.

El entrenador dejó fuera de esta convocatoria a jugadores regulares como César Montes, Hirving Lozano, Jesús Corona y Luis Chávez, quienes cambiaron de equipo recientemente.

Ante esas ausencias, Lozano le dio la oportunidad a Huerta y a Cortizo, quienes pasan por buen momento con Pumas y Monterrey, respectivamente.

“Es un empate bueno porque venimos de atrás, nunca es fácil y nos vamos bien, pero no al 100 porque no queríamos empatar, aunque sabíamos que no sería un partido fácil, pero supimos reaccionar”, dijo Jiménez, quien reapareció con México luego de perderse la Copa Oro y la Liga de Naciones.

Souttar quien milita en el Leicester City, abrió el marcador a los 16 con un remate de cabeza que entró por el poste derecho del portero Guillermo Ochoa.

México pudo empatar a los 54 luego de un penal sobre Luis Romo, pero Santiago Giménez cobró desde los 11 pasos y estrelló su tiro en un poste cuando el portero Mathew Ryan estaba vencido.

Boyle no desperdició la oportunidad al cobrar un penal por el centro del arco para poner el 2-0 de los australianos en el inicio del segundo tiempo.

Los mexicanos recortaron la desventaja por la misma vía luego de una falta dentro del área sobre Uriel Antuna y Jiménez ejecutó al poste izquierdo del portero australiano.

En los minutos finales México fue mejor y lo reflejó cuando Huerta entró al área por izquierda y concretó con un tiro potente que dejó sin oportunidad al portero Ryan.