Revelan que un estudiante muerto en las protestas colombianas de 2019 recibió un disparo deliberado

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Las conclusiones apuntan a que fue el agente Manuel Cubillos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) quien apuntó y disparó directamente a la cabeza a Cruz. El estudio se basa en técnicas de análisis espacial y videográfico.

"La reconstrucción espacio-temporal de la evidencia visual realizada por Forensic Architecture, permite asegurar que el disparo de Manuel Cubillos iba dirigido a Dilan Cruz y no contra una supuesta turba, la cual estaba en una ubicación distinta a la línea de tiro del disparo", señala la organización en un comunicado recogido por la cadena RTVC.

Cubillos apuntó a Cruz, siguió sus movimientos durante cuatro pasos, y después disparó, según el estudio, que critica que la Fiscalía se basa en un análisis de diagramas bidimensionales, capturas de pantalla, que no permitían concluir que los manifestantes en su conjunto fueran el objetivo del disparo.

Además subrayan que "Dilan no era una amenaza para los agentes del ESMAD". Aunque devolvió los gases lacrimógenos a los agentes, "su fuerza no puede compararse con la que tienen las armas con las que los agentes los dispararon". En particular destacan que "los gases cayeron a 27 metros de distancia de la Policía".

El estudio de Forensic Architecture ha sido realizado a petición de la organización de Derechos Humanos que representa a la familia de Dilan, el Comité de Solidaridad con Presos Políticos.

Mientras, el proceso judicial avanza, aunque lentamente, afectado por los conflictos de competencias sobre quién debería asumir la investigación, que finalmente quedó a cargo de la justicia ordinaria.