Sombreros arriba y abajo del escenario en el festival Arre

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Múltiples sombreros arriba y abajo de los escenarios se dejaron ver en la primera edición del festival de música regional mexicana Arre el sábado en la Ciudad de México.

Las botas, que tradicionalmente acompañan a los sombreros, no fueron tan comunes, pues la mayoría de los 70.000 asistentes del primer día del festival optaron por tenis para resistir el maratón musical entre el escenario principal en el que se presentaron Natanael Cano y La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho y las tarimas alternativas, donde estuvieron artistas como Fuerza Regida y Alicia Villarreal. Los jeans y cinturones de hebilla ancha, que completan el atuendo, sí fueron muy recurridos.

“Este es el primer Arre fest, así que ustedes van a quedar en la historia de esta noche. Muchas gracias por acompañarnos”, dijo Villarreal, quien interpretó éxitos como “Acaso eres tú”, “Te quedó grande la yegua”, “Te aprovechas” y “Yo sin tu amor” luciendo sombreros adornados con pedrería de fantasía.

El escenario principal se llamaba La Hacienda y se elevaba varios pisos. Recreaba ese tipo de mansión campirana mexicana, con techos de tejas, una cantina y ventanas con balcones, que se iluminaron por dentro al anochecer. También hubo fuegos artificiales y una gran pasarela por donde desfilaban los artistas al cantar.

Cano, el más esperado de la velada, tuvo como invitados a Gabito Ballesteros para “AMG” y “Lady Gaga”, así como al vocalista de Fuerza Regida, Jesús Ortíz Paz, en “CH y la pizza” durante su concierto iniciado pasada la medianoche. El astro de los corridos tumbados, que suelen hablar de crimen organizado y drogas, necesitó de un momento para inhalar oxígeno en el escenario, pues se veía afectado por la altura de la ciudad.

“Estoy bien alterado ... me dijeron Nata, no brinques, no corras, te vas a cansar, ni pedo me vale”, dijo Cano, quien es originario de Hermosillo, Sonora, una ciudad casi a nivel del mar. “Porque esta noche nos vamos a pegar una loquerona”.

Cano, cuyo grito de guerra “y si se la saben, la cantan” sonó varias veces en el concierto, siguió alegre, tomando de una botella de alcohol y contoneándose acompañado de bailarinas que en algún momento portaban rifles como parte de su puesta en escena. Comenzó su presentación con “Mi bello ángel”, original de América Sierra, y lo terminó con un bis de esa misma canción. Otros de sus temas celebrados fueron “Me critican”, “Más altas que bajadas”, “La Lokerona”, “Diamantes” y “Pacas de billetes”.

Fuerza Regida, agrupación originaria de San Bernardino, California, fue igualmente de los actos más esperados del día en su debut en la capital, en el que además de “CH y la pizza” interpretaron “Sabor fresa”, “TQM”, “Igualito a mi apá” y “Dijeron que no la iba lograr”.

“Es nuestra primera vez en esta ciudad tan hermosa”, dijo Ortíz Paz. “Acuérdense que esto no es un concierto, ¡es un festival!”

Otra artista estadounidense que triunfó en el Arre fue Chiquis, quien se apoderó del escenario principal donde brindó con tequila y arrojó una gorra de piel a sus fans, así como rosas rojas y una tiara dorada. Chiquis recordó a su madre, la fallecida “Diva de la Banda” Jenni Rivera al interpretar “De contrabando” y “Ovaríos”. También incluyó “Paloma negra”, “Abeja reina” y “A lo menso” en su presentación.

“Esto es para ustedes”, dijo Chiquis al brindar con su primer “shot” de tequila con el público. “Les deseo abundancia, paz, amor, cariño y mucho, mucho sexo”.

“¡Arriba las mujeres que no se aguitan si tienen celulitis como yo!”, dijo más adelante. “Me vale puritita madre a mí”.

El californiano DannyLux y la mexicana Sandra Echeverría también se presentaron La Hacienda. Echeverría pidió felicitar a su hijo Andrés, quien cumplió 8 años precisamente el sábado. Otros artistas que actuaron durante el día fueron el trío sierreño estadounidense Conexión Divina y Grupo Marca Registrada de Culiacán, Sinaloa.

El festival Arre continuará el domingo con las presentaciones de Peso Pluma, Camila Fernández, Pesado, Los Aptos y Ramón Ayala y sus Bravos del Norte.