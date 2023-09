Desestiman la demanda de Danny Daniel contra SGAE y Warner Chappel por 3,7 millones

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Según el auto, al que ha tenido acceso Europa Press el juez no ha estimado infracción contractual por parte de SGAE ni conflicto de interés por parte de Warner.

Danny Daniel solicitaba 3.715.793 euros en concepto de daños causados por las "acciones negligentes" y el plagio de su tema, sobre el que un juzgado francés le dio la razón en 2013 concediéndole 49.000 euros.

El compositor señaló en su demanda que en 1992 tuvo conocimiento del posible plagio en la canción de los Gipsy Kings, registrada en la Sociedad de Autores de Francia (SACEM), y entonces lo comunicó a la SGAE y a Canciones del Mundo. Tras ello, según el artista, en 1996 se presentó una demanda por plagio en París dándose un proceso judicial en el que se le "mantuvo al margen".

Tras la sentencia del tribunal francés --que condenó a los Gipsy Kings--, Danny Daniel tuvo conocimiento de que no se impugnó la letra, no se demandó a SACEM y no se solicitó que se retuviera de manera cautelar los derechos de 'La Dona', según expuso en la demanda, subrayando que por todo esto consideraba que se habían producido "actos negligentes" en el proceso judicial y por parte de los demandados.

En concreto, apuntó que la SGAE había actuado negligentemente "por no haber hecho las gestiones necesarias para el cobro de los derechos de autor" y Warner Chappel "por tener conciencia del conflicto de intereses entre las dos compañías del mismo grupo".

Ahora, el magistrado-juez Moisés Guillamón Ruiz desestima, por un lado, la reclamación de Danny Daniel por incumplimiento contratactual que habría ocasionado daños en sus derechos de propiedad intelectual.

En el caso de la SGAE, apunta que "no se evidencia ninguna infracción contractual ni por actuaciones previas realizas ni por la reclamación judicial". En este sentido, señala que "queda probado" que el compositor y Sonny Marti, también autor de 'Por el amor de una mujer', acudieron a la entidad al enterarse del plagio y esta procedió a elaborar informe técnico musical, reclamación a la SACEM y reclamaciones previas, así como interpuso una demanda en Francia, donde encargó la defensa a un reconocido abogado "sin constar disconformidad" de Danny Daniel.

En cuanto a Warner, la sentencia indica que "existe una clara falta de legitimación pasiva en el en el ejercicio de esta acción de responsabilidad por incumplimiento contractual" y "no queda probado el conflicto de interés".

La reclamación por infracción de los derechos de propiedad intelectual por incumplimiento extracontractual, que Danny Daniel hizo al considerar que las acciones de las demandadas motivaron que la sentencia francesa no recogiese la "indemnización necesaria", también ha resultado desestimada.

"DISCORDANCIA" EN LA CANTIDAD RECLAMADA

El juez Guillamón, que también apunta a la "discordancia" en la cantidad reclamada por ser diez veces superior a la demanda en Francia (250.000), subraya que los motivos de la reclamación a la SGAE quedan desvirtuados ya que el propio compositor "podía acceder a reclamar sus derechos o ejercitar acciones directamente", así como por no existir ninguna disconformidad o petición concreta del artista a la entidad gestora.

Tampoco considera probado que el músico quedase al margen del proceso judicial en Francia y subraya que existen correos que reflejan la decisión del otro titular de la canción de no recurrir aquella sentencia.

Sobre Warner, da por válido las declaraciones del representante de la editorial aclarando la desvinculación y la ausencia de conflicto de interés y avisa que las alegaciones de Danny Daniel en este sentido se habían realizado de "manera poco clara".