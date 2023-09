Estados Luis Tosar estrena 'Todos los nombres de Dios': "No sé cómo se podría articular una huelga actoral en España"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

"Podría verlo bien (una huelga actoral), pero creo que aquí, con nuestra estructura sindical, que es un poco deficitaria, no sé cómo se podría articular, sinceramente", ha señalado en una entrevista con Europa Press el actor, quien ha incidido en las diferencias estructurales con Hollywood.

"Evidentemente, allí la inteligencia artificial se ve como una amenaza mucho más cercana que aquí. Porque aquí, de alguna manera, como somos tan autorales también y hacemos las películas de una manera tan artesana, nos parece una cosa muy lejana", ha explicado el intérprete gallego.

"Pero es cierto que la amenaza está ahí y eso será real, pero no sé cómo se podría actuar aquí. Para empezar, necesitaríamos reunirnos y hablar sobre esto, porque ellos nos llevan mucha más ventaja... en Estados Unidos lo llevan planeando casi un año", ha asegurado.

En 'Todos los nombres de Dios' --que se estrena este viernes 15 de septiembre--, Tosar da vida a un taxista con un duro pasado familiar que se ve atrapado por un grupo yihadista tras haber ayudado a civiles en un atentado en el aeropuerto de Barajas. Inma Cuesta acompaña al actor en el papel de un alto cargo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que trata de proteger al taxista.

Precisamente, la escena del atentado recuerda en cierta manera a algunas imágenes vividas el 11-M y el actor ha hecho memoria de dónde se encontraba ese día. "Estaba saliendo de la ciudad, me planteé si moverme o no, porque recuerdo que la tensión era palpable. Yo tenía que volver a Galicia, salí con el coche y había controles de policía y guardia civil cada 100 metros. Era una locura, casi un Estado policial", ha señalado.

Calparsoro también ha contado su experiencia de hace casi 20 años. "Estaba en mi casa durmiendo y me empezaron a llamar, me desperté y en shock, como todo el mundo. Me acuerdo que me acerqué a la zona de Atocha andando, pero no llegué a entrar del todo porque ya llegaba tarde, por decirlo de alguna manera. Se había hecho todo", ha apuntado el cineasta.

ESPAÑA, REFERENTE ANTITERRORISTA

En cualquier caso, ambos explican que no se trata de una película sobre el terrorismo al uso, o al menos, sin contarlo desde una perspectiva "maniquea", ya que no solo se habla de los terroristas o las víctimas, sino de los familiares de ambos. "En 'Todos los nombres de Dios' se trata de comentar, digamos, los dos bandos --si es que eso es posible, porque no son equiparables--", ha defendido Calparsoro.

"Desgraciadamente, estos ataques se han convertido en algo usual, ¿no? También pasó lo de Niza, ha pasado lo de Alemania. Ha dejado de ser inusual para convertirse en una cosa que esporádicamente golpea a Occidente", ha indicado el cineasta. Tosar ha defendido la actuación de las FCSE en este tipo de ataques en España.

"Por desgracia, somos un país que históricamente ha tenido un fenómeno de terrorismo y nuestras fuerzas de seguridad están muy preparadas desde mucho antes que ningún otro lugar. Somos un referente mundial en la lucha antiterrorista y esto es parte de nuestra historia", ha concluido.