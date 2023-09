Rey Ayuso traslada al Rey que Madrid por su "obligación histórica con España" trabajará "por la convivencia"

El Rey de España, Felipe VI, recibe en audiencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el Palacio de la Zarzuela, a 11 de septiembre de 2023, en Madrid (España). Don Felipe recibe a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Is Marta Fernández Jara - Europa Press

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha reunido este lunes con el Rey Felipe VI en el Palacio de La Zarzuela, donde le ha trasladado que Madrid tiene "una obligación histórica" con España y por ello trabajará por "la convivencia".

Felipe VI ha recibido a la dirigente madrileña a las 10.30 horas en el Salón de Audiencias y, posteriormente, ambos se han dirigido a su despacho para un encuentro que ha durado alrededor de hora y media. Durante la semana, el monarca recibirá a otros presidente autonómicos elegidos en los comicios del pasado 28 de mayo.

La dirigente madrileña, que ha salido satisfecha del encuentro, ha abordado con el monarca las consecuencias de la DANA en los municipios del sureste de Madrid, según fuentes de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. A pesar de que el Rey ha mostrado un profundo conocimiento de lo sucedido, Ayuso le ha detallado el trabajo que han realizado desde el Gobierno regional en la zona, cómo se está limpiando la zona y cómo se han garantizado los suministros.

La jefa del Ejecutivo madrileño le ha desgranado, además, algunos de los proyectos que tiene para la región de cara a los cuatro próximos años. Por su cercanía, se ha centrado en la celebración de la Hispanidad, un evento "a favor de la integración" que el año pasado reunió a más de 250.000 personas en Madrid y que este año tendrá como plato fuerte el concierto de Carlos Vives.

Asimismo, ha abordado la puesta en marcha del primer centro público residencial del mundo dedicado exclusivamente a pacientes que sufren Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Estará ubicado en la antigua clínica de Puerta de Hierro, en el barrio de Mirasierra, en la capital, y tendrá unos 12.000 metros cuadrados.

También ha compartido con Felipe VI sus políticas en materia de vivienda, haciendo especial hincapié en cómo Madrid Nuevo Norte cambiará la capital. Ayuso ha subrayado que Madrid tendrá un gran crecimiento de habitantes los próximos años y buscará que sea "equilibrado para que haya oportunidades en todos los rincones".

PREOCUPACIÓN POR LA CONVIVENCIA

En cuanto a la política nacional, al igual que hace públicamente, Ayuso le ha transmitido su preocupación por "la convivencia", que se "dé por normal lo que no lo es" y que ni siquiera "se esté escuchando a gente de la propia izquierda que no está de acuerdo" con lo que está sucediendo. Para la líder madrileña, no puede ser que se estén "normalizando" determinadas situaciones y que se busque dividir a la sociedad "en dos bandos".

"Con Su Majestad el Rey Felipe VI, siempre tan cercano y pendiente de todo lo que afecte a los españoles, también a los que vivimos en Madrid. En él confiamos. Gracias, Majestad", ha escrito a la salida en su cuenta de 'X', antiguo Twitter, la presidenta.

Esta ha sido la tercera vez que Ayuso ha acudido a Zarzuela para un encuentro de este tipo. Lo hizo tras los comicios de 2019 y de la convocatoria extraordinaria de elecciones en 2021, cuando la dirigente madrileña rompió el gobierno de coalición con Ciudadanos.