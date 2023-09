Denuncian negligencia en atracción de go karts que causó lesiones a niña de 6 años

Los juegos para niños no siempre son los más seguros. Lo que parecía un momento de diversión terminó en una experiencia dolorosa para una niña que asistió a Kartzone, pista de karting ubicada en la plaza Cielo Abierto en Coyoacán, Ciudad de México.

Héctor Rojas, padre de la menor, mostró en redes sociales las lesiones que su hija presentó al bajar de un Go Kart del establecimiento. Y le resultó sorpresivo, pues en ningún momento del recorrido la pequeña tuvo incidencias.

“Sin accidente de por medio, terminó lastimada, sangrando y con quemaduras y moretones por los cinturones de seguridad”, indicó en Twitter.

Niña de 6 años lesionada por atracción de go karts

Rojas relató a El Universal que, al llegar al negocio, le permitieron la entrada de sus hijas conforme a las reglas de la atracción. También les brindaron equipo de protección, en el que se incluyó un casco... pero la experiencia resultó caótica.

Sin atención médica niña de 6 años lesionada en Kartzone

Conforme la información que le dio el personal, los carritos eran nuevos y diseñados especialmente para niños. “Todo aparentemente se ve bien, pero lo que no se alcanza a ver es la falta de capacitación que tengan las personas que están a cargo de la seguridad de los niños”, indicó.

Rojas recordó que cuando su hija, acompañada por otros menores, se iba a subir, el personal le solicitó retirarse del área de arranque. Aunque sí dieron instrucciones a los pequeños sobre cómo manejar el Go Kart.

Al bajar, la hermana de su hija le advirtió que estaba sangrando del cuello y los brazos. En seguida, Rojas pidió ayuda a la administración.

“No sabían qué hacer, fuimos corriendo al baño. Pedí un médico, no hay nada. No hay un médico, una curita o aspirina. La encargada totalmente pasmada no sabía ni qué hacer. Decía (la niña) que se había lastimado con el cinturón de seguridad”, explicó.

Se requiere atención médica en Cielo Abierto Coyoacán por niña lastimada y sangrando en Kartzone @SSC_CDMX @CruzRoja_MX —  Hector Rojas 🇲🇽 (@rojashector) September 10, 2023

Y añadió “Después de esos minutos, que se te hacen eternos, llegó un paramédico, pero de la plaza. No del lugar. Y entonces subió y le puso una pomada (...) Y es todo lo que le pudieron hacer, le pusieron una gasa para protegerla y nos despacharon”.

El padre denunció que por parte de Kartzone no tuvo atención médica. “Esa fue la atención que le dio la plaza a la niña. No el local ni el negocio”, señaló.

Supervisar seguridad en atracciones infantiles

Héctor enfatizó que no percibió ningún accidente que hubiera provocado las lesiones de su hija, por ejemplo, chocar con otro usuario o que el carrito haya volcado.

Horas después logró establecer contacto vía mensaje con la encargada de Kartzone. “Comento esta situación con mi comité para tomar las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir algo semejante. De hecho, no había pasado algo así que haya sido reportado por los paramédicos”, fue la respuesta que recibió.

Pese a que el personal se mostró con buena disposición, desde que sucedió el incidente durante la tarde del pasado 10 de septiembre hasta la noche del mismo día, el dueño del lugar no se contactó con él. Por lo que decidió hacer la publicación en sus redes sociales.

Hoy mi hija de 6 años se subió a los GoKarts (para su edad) que ofrece Kartzone en Plaza Cielo Abierto Coyoacán y, sin accidente de por medio, terminó lastimada, sangrando y con quemaduras y moretones por los cinturones de seguridad. Cero responsabilidad de la empresa. Cero… pic.twitter.com/LPpg8dEQYn —  Hector Rojas 🇲🇽 (@rojashector) September 11, 2023

“Me llama mucho que no tengan la sensibilidad siquiera para decir ‘oye perdóname, disculpa que haya pasado esto. No tengo cara ni para cobrarte lo que pagaste. Dónde vas a estar, te ayudo con lo del médico...”, mencionó.

Kartzone ofrece diversos tipos de recorridos en su pista de karting, que van desde los 399 a mil 500 pesos. La empresa se dice con 30 años de experiencia y sus circuitos tienen una duración de 8 minutos para los más pequeños, y hasta 30 minutos para los más avanzados.

Rojas y su familia estaban conscientes de que en todo atractivo pueden suceder accidentes, pero también saben que los locales deben contar con protocolos de actuación ante situaciones de emergencia.

“Me siento afortunado que mis hijitas están bien, pero su hubiera sucedido una mutilación, si realmente hubiera sucedido un choque…el cinturón pudo haber ocasionado un daño irreversible en las niñas”, expresó.

Al cuestionarle sobre si tomará acciones legales, el padre respondió: “Es una vía que estoy analizando, ojalá y todos nos ahorremos esto y haya una sensibilidad de autoridades y de propietarios de estos lugares para poder lograr que las cosas se hagan bien. Y evidentemente un resarcimiento de los daños”.

Además, hizo un llamado a Giovani Gutiérrez, alcalde de Coyoacán, para realizar una revisión a las distintas atracciones de la zona y verificar que operen con los protocolos adecuados.

Alcalde @Alcaldia_Coy y equipo de protección civil, es urgente que hagan algo en este lugar para evitar que esta historia se repita por errores de los operadores y por falta de medidas de protección civil. @storreblancae https://t.co/8WXyhat88i —  Hector Rojas 🇲🇽 (@rojashector) September 11, 2023

“A mí lo que me importa es que mis hijas estén bien. Y también me importa que este tipo de actividades… no tienen una regulación adecuada, no tienen una supervisión adecuada. Pueden funcionar mal y pueden ser un riesgo real para todos los usuarios sin que exista nadie que se haga responsable”, sentenció.