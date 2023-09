Israel acusa a Irán de construir un aeródromo en el sur de Líbano "con propósitos terroristas"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha acusado a Irán de iniciar la construcción de un aeródromo en el sur de Líbano, cerca de la frontera entre ambos países, con "propósitos terroristas", incluidos ataques contra territorio israelí.

Gallant, que ha presentado una serie de fotografías aéreas de las supuestas instalaciones, ha manifestado que se encuentran en la región de Qalaat Yabur, antes de denunciar que "el régimen de los ayatolás planea operar contra los ciudadanos de Israel".

"En otras palabras: la tierra es libanesa, el control es iraní y el objetivo es Israel", ha manifestado, antes de alertar que "llegado un conflicto", Israel "no durará en activar la fuerza letal de las Fuerzas de Defensa de Israel", según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Así, ha señalado que el partido-milicia chií libanés Hezbolá, aliado de Irán, y Líbano "pagarán altos y dolorosos precios", al tiempo que ha incidido en que Teherán está detrás de los últimos ataques en Cisjordania por parte de grupos palestinos y afirmar que cada vez tiene un mayor control sobre el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y Yihad Islámica.

"Irán da dinero, conocimiento y guía al terrorismo en Gaza", ha sostenido, unas declaraciones que han sido respaldadas por el jefe del Ejército israelí, Herzi Halevi, quien ha alertado de que "los enemigos podrían verse tentados a ver una ventaja en la amenaza en múltiples frentes" a la que hace frente Israel.

En este sentido, Halevi ha hecho hincapié en que "es mejor (que los enemigos) sepan que, cuando Israel está amenazado, sabe cómo movilizar todos sus recursos, dejar de lado las diferencias --en referencia a la crisis política y social por la propuesta de reforma judicial-- y atacar".

Por otra parte, Hezbolá ha detenido a un hombre sospechoso de colaborar con Israel en la localidad de Majdal Zun, situada en el sur del país, tras lo que lo ha entregado a las fuerzas de seguridad de cara a la apertura de una investigación.

Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión libanesa Al Jadeed, el hombre, que tiene su residencia en Alemania y viaja de vez en cuando a Líbano, tiene unos 30 años y ha sido identificado por las iniciales M.T.D.

Así, habría levantado sospechas por diversos alquileres de pisos y vehículos en el área de Tiro y por poseer varios teléfonos móviles no registrados desde los cuales podría haber enviado información a contactos en Israel, sin que por ahora haya más detalles.

Las autoridades libanesas señalaron a finales de agosto que habían detenido a una pareja en el aeropuerto de la capital, Beirut, cuando intentaban abandonar el país, tras lo que confesaron que llevaban a cabo actividades de espionaje a favor de Israel.

Durante los últimos años se han producido varias detenciones y condenas por estas acusaciones, incluidas sentencias a penas de hasta 25 años de cárcel, sin que el Gobierno de Israel se haya pronunciado en ningún momento sobre ninguno de los casos.

El repunte de las tensiones bilaterales derivó a principios de julio en el disparo de un proyectil desde el sur de Líbano contra territorio israelí, a lo que Israel respondió atacando con artillería territorio libanés, y después de que Beirut y Hezbolá denunciaran la construcción de una valla en torno a la ciudad de Ghajar, en los Altos del Golán.

Previamente, Israel había denunciado que Hezbolá instaló en junio dos tiendas de campaña en las que habría personas armadas en las Granjas de Shebaa, ocupadas por Israel durante la Guerra de los Seis Días en 1967 y posteriormente anexionadas. Siria y Líbano afirman que el territorio les pertenece.

El jefe de la Dirección de Inteligencia Militar del Ejército israelí, Aharon Haliva, indicó en mayo que el líder de Hezbolá, Hasán Nasralá, "está cerca de cometer un error que podría sumir a la región en una gran guerra", si bien el secretario general del grupo libanés recalcó que es Israel "el que debería ser cuidadoso y no hacer cálculos equivocados".