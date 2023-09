Tenis.-Feliciano López: "Alcaraz es el mejor que he visto a su edad, pero no significa que vaya a ganar lo de Nadal"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"Alcaraz es increíblemente bueno, de lo que he visto con esa edad seguramente es lo mejor que haya visto, pero eso no quiere decir que vaya a ganar lo que han ganado Nadal, Federer o Djokovic. Estamos hablando de números para mí imposibles y que no vamos va volver a ver, pero ni mis hijos, ni mis nietos, son cosas que suceden cada 100 años en el deporte", recalcó Feliciano López en una mesa redonda con periodistas con motivo del inicio de la Copa Davis en Valencia, donde es el director de las Finales de la competición.

El toledano sí tiene claro que el murciano será "el claro dominador del tenis durante muchos años seguro", pero insistió en la dificultad de emular lo conseguido por Nadal. "Me pongo a pensar lo que ha hecho Nadal y no lo veo posible, sinceramente lo digo y eso no desmerece a Alcaraz, al contrario, le da mucho mérito a lo que ha hecho Rafa, que no son números normales", comentó.

"No me atrevo, pero igual gana lo mismo que Rafa y me cierra la boca", añadió sobre cuántos 'Grand Slam' podría ganar el de El Palmar, que cree que los dos tenistas son "muy diferentes". "Creo que Alcaraz va a ganar mucho y que va a dominar el tenis durante muchos años. Si gana 15 'grandes' no me sorprendería para nada", admitió.

Igualmente, alabó del murciano que con 19 años tenga "una manera de aguantar la presión y de soportar todas las expectativas que hay sobre él que no es normal". "A lo mejor hay mucha gente que tiene un talento no igual, pero en cambio son más frágiles y no tienen la valentía de salir a una pista con 19 años contra el número uno del mundo y jugarle de tú a tú", advirtió.

'Feli' resaltó lo "histórico" que sería si los dos pueden jugar el doble en los Juegos Olímpicos de París y ganan "la medalla de oro en Roland Garros" o si "juegan juntos la Copa Davis", aunque esto último sabe que es "difícil" porque España debe clasificarse para la fase final y el de Manacor, de baja desde el pasado mes de enero, "tiene que estar listo en noviembre".

El extenista señaló que la rehabilitación del manacorí "va muy bien" y seguramente le "encantaría" poder estar en el Martín Carpena a finales de noviembre. "En principio va a competir el año que viene, pero con Rafa nunca se sabe, porque de repente te sorprende, se encuentra bien y España clasifica y se da la oportunidad de empezar ahí de ver cómo se encuentro. Ahora mismo lo estoy soñando casi, pero si España se clasifica y en Málaga están Rafa y Carlos, me retiro de la Copa Davis", subrayó.

Alcaraz no podrá estar en Valencia, algo que para López "es duro" y "un palo" para el capitán y el equipo, sobre todo porque tampoco está el lesionado Pablo Carreño y Roberto Bautista ha estado lesionado este verano. Sin embargo, confía en el equipo español porque "tiene suficientes armas para competir de tú a tú y en el pasado lo ha demostrado".

"Eso ha sido un poco el éxito del tenis español en los últimos 15 ó 20 años, el tener un grupo grande de jugadores que puedan competir contra los mejores equipos del mundo, pero va a ser duro porque el grupo no es fácil", remarcó.

El director de las Finales de la Copa Davis reiteró que el equipo que capitanea su amigo David Ferrer es "competitivo". "Davidovich está asentado ya entre los mejores y puede ganar a cualquier número uno de los que están aquí, Marcel (Granollers) es de los mejores doblistas del mundo y podemos formar un doble también competitivo, y nuestro número dos también es competitivo, juegue quien juegue. Es un grupo duro, pero creo que España va a clasificar, si saca una victoria ante la República Checa no creo que se le escape la clasificación", opinó.

Además, desea que a David Ferrer le vaya bien en su estreno como capitán. "Le conozco desde que yo tenía 10 años y él 9, imaginad las cosas que hemos vivido juntos, es posiblemente de las personas que más quiero del tenis y con el que más cosas también he vivido", confesó.

"Me alegro mucho por él, creo que al final todo lo que ha dejado el tenis se lo está devolviendo y ahora es capitán de Copa Davis en un momento muy bonito también donde tenemos muchos años donde va a estar 'Carlitos' en el equipo, que es una bendición. Esta semana lo voy a vivir intensamente porque quiero más que nunca que le vaya bien", expresó Feliciano López.

Este también le dio valor a la presencia de Novak Djokovic en Valencia. "Para Valencia y la Davis es un privilegio tenerle aquí, después de ganar, encima, en Nueva York, y tener 24 'Grand Slams'. Hemos perdido a 'Carlitos', pero Novak le da un prestigio increíble a la competición y le doy un crédito tremendo a que esté aquí después del palizón que lleva en el cuerpo", destacó el toledano.

Feliciano López se refirió también a su papel de director de estas Finales, un rol "muy diferente" al que ejerce en el Mutua Madrid Open. "La Davis es un torneo donde mi trabajo se centra más en los días de la competición. Está la ITF y en cada país donde se está jugando esta semana hay una organización local que la ayuda a organizar. Mi rol en Madrid es un poco más general, es un torneo que se trabaja del 1 de enero al 31 de diciembre", explicó el exjugador, que reconoció que se está formando más "en la parte más empresarial de la industria del tenis".

A 'Feli' no le desagrada el actual formato que introdujo Kosmos y que, tras su marcha, ha mantenido la ITF, porque "tiene un poquito de todo". "Tiene un poco de lo antiguo, que para mí era lo bonito y la esencia de la competición, como poder jugar en tu país y delante de tu gente, y que la siguiente vez te podía tocar jugar fuera", detalló.

"Para noviembre ya es un formato un poco más adecuado a lo que hoy en día es el tenis porque tal y como está el calendario no puedes tener a los mejores del mundo compitiendo durante cuatro semanas al año, es imposible. Se han cambiado los cinco sets a tres, eso también ayuda mucho. Creo que es una fórmula que puede funcionar en el futuro", resaltó.

Finalmente, Feliciano López no esconde que echa "de menos competir" y "la vida" que tenía como tenista, aunque celebra que se pudo retirar este 2023 sintiéndose "todavía deportista o competitivo" y sin tener remordimientos sobre su carrera. "He vivido una generación de tenistas que eran demasiado buenos y eso te limita, pero la verdad es que te hace mejor también. Me siento afortunado de haber formado parte de la mejor generación de la historia del tenis", sentenció.