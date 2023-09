¿Se hizo de día? Meteorito ilumina el cielo nocturno de Chile y Argentina

A las 00:36 hrs se reportó el paso de un asteroide no catalogado que se observó en distintas localidades de Chile y Argentina (Bariloche, San Martín de Los Andes, Puerto Montt, Puerto Varas, etc).

El fenómeno también pudo ser visto en satélites, no hay reporte de impacto. pic.twitter.com/bmBUkTn9sm