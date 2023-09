Más del 98% de las trabajadoras domésticas labora en la informalidad y con discriminación

En la Ciudad de México las personas trabajadoras domésticas remuneradas enfrentan condiciones laborales adversas. Pese a las leyes e iniciativas progresistas, las trabajadoras del hogar son víctimas de actos discriminatorios por factores como su apariencia física, su forma de gesticular y sus condición económica y sociales; pero también carecen de garantías constitucionales como la seguridad social.

De acuerdo con Secretaría de Economía federal, la informalidad en el trabajo doméstico de la CDMX alcanza el 98.6%, pues de las 151 mil personas trabajadoras domésticas reportadas por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) con corte al segundo trimestre de 2023, 149 mil labora en esquemas informales.

Mari Mejorada lleva más de 30 años como trabajadora doméstica y lo últimos ocho los ha laborado en la zona de Polanco en la alcaldía Miguel Hidalgo, una de las demarcaciones con mayor empleabilidad para el trabajo doméstico y, a pesar que desde 2022 se hizo obligatorio que las trabajadoras del hogar sean afiliadas por sus jefes al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), asegura que su patrón se ha negado a afiliarla.

Mari relató a Publimetro que hace tres meses sufrió un accidente, el perro de la familia para la que trabaja la derribó y le causó una lesión en la rodilla, “mi jefe me dijo que fuera a sacar el seguro, pero yo, no él”, indicó al trabajadora doméstica oriunda de Puebla quien agregó que desde entonces ha pagado mucho dinero por estudios y valoraciones médicas, “mi jefe nada más me dio 500 pesos y eso fue todo”, agregó.

Según la ENOE, el ingreso mensual promedio de las personas trabajadoras domésticas en la capitales es de 3 mil 530 pesos, 43.28% menor al salario mínimo vigente.

Malos tratos y discriminación

Aunque en 2023 se aprobó una reforma a la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para evitar la discriminación en contra de trabajadores del hogar, a raíz del caso que se viralizó en 2022, cuando trascendió que un condominio en Santa Fe prohibió a los empleados domésticos pasear por sus instalaciones, la realidad cuenta una historia diferente.

Contrario a lo que se podría pensar al conocer las reformas e iniciativas que buscan evitar la discriminación de los trabajadores domésticos, como la que se presentó en el Congreso de la CDMX para que no sea obligatorio la utilización de uniforme; Mari asegura que con el paso de los años se han incrementado los actos discriminatorios en las casas y condominios que emplean trabajadores domésticos.

“Te discriminan, sobre todo los de la seguridad, es muy feo trabajar en esta zona, te registran peor que en la cárcel. Sales a caminar y no puedes porque te encuentras a personas que que te quedan viendo, porque tú caminas en las áreas que ellos caminan”. — Mari Mejorada.

Las claves

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de cada 100 trabajadoras del hogar, 98 prestan sus servicios sin un contrato escrito; cuatro de cada 100 tienen acceso a servicios de salud; y únicamente 36 de cada 100 tienen algún otro tipo de prestación, como aguinaldo o vacaciones.

De acuerdo con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CDMX (COPRED) los tres motivos más frecuentes de discriminación hacia las personas trabajadoras del hogar son por su condición económica, su apariencia física y su condición social.

En la CDMX la empleabilidad de trabajadores domésticos se concentra principalmente en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco.

