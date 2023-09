Dimite el CEO de BP por no informar de sus relaciones personales con compañeros de la empresa

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Según ha informado la compañía en un comunicado, el actual director financiero de BP, Murray Auchincloss, ejercerá de CEO de manera interina.

En mayo del año pasado, con el apoyo de un asesor jurídico externo, el Consejo de la petrolera británica recibió y revisó las alegaciones relativas a la conducta de Looney respecto a las relaciones personales con colegas de la empresa tras recibir información de una fuente anónima.

Durante dicho proceso, Looney reveló un "pequeño número de relaciones" pasadas con colegas de la compañía antes de convertirse en CEO, no detectándose entonces ninguna infracción del Código de Conducta de la empresa.

Recientemente, la compañía recibió otras acusaciones de naturaleza similar, que comenzó inmediatamente a investigar, también con el apoyo de un asesor jurídico externo, sin que el proceso haya concluido aún.

No obstante, Looney admitió este martes que no fue "totalmente transparente" en sus declaraciones anteriores al no haber facilitado información completa de sus relaciones pasadas con colegas de la compañía.

"La empresa tiene unos valores sólidos y el Consejo espera que todos sus empleados se comporten de acuerdo con ellos. En particular, se espera que todos los directivos actúen como modelos y ejerzan su buen juicio de forma que se ganen la confianza de los demás", destaca BP en su comunicado.

La petrolera ha precisado que aún no ha tomado ninguna decisión sobre la remuneración de Looney.

Looney, de 53 años, asumió el cargo de consejero delegado de la petrolera británica a principios de 2020, tras la jubilación de Bob Dudley.