El IX Encuentro de Festivales LGTBIQA+ iberoamericanos reunirá en Donostia a 16 certámenes del Estado y Latinoamérica

SAN SEBASTIÁN, 13 (EUROPA PRESS)

Programadoras de 16 certámenes de Argentina, Chile, España, México, Paraguay, Perú y Uruguay participarán este año en el noveno Encuentro de Festivales LGTBIQA+ iberoamericanos, que se celebrará entre los días 25 y 27 de septiembre en el marco del Festival de Sebastián.

La cita está organizada por Gehitu (asociación de gais, lesbianas, bisexuales, trans e intersexuales del País Vasco) en colaboración con el Zinemaldia y cuenta con el apoyo de eLankidetza-Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y el Ayuntamiento de San Sebastián, de la mano de Mugen Gainetik.

El Encuentro, que concentrará la mayor parte de sus actividades el martes 26, constará de talleres en los que se compartirán nuevas dinámicas de producción y programación, al tiempo que se organizarán mesas redondas.

Según han explicado desde el Festival donostiarra, la primera de ellas planteará una reflexión en torno a posibles estrategias para alcanzar una industria "más inclusiva y diversa".

En ella se debatirán los procesos de trabajo y la representación de las disidencias sexuales a partir de las experiencias de profesionales del sector audiovisual latinoamericano que han logrado, desde otras prácticas, otros puntos de vista y desde el activismo, transitar los umbrales de la industria.

Moderada por la realizadora e investigadora Anaís Córdova-Páez, en la mesa participarán las productoras Bruna Haddad y Alice Stamato, y la programadora del Festival de Cine Lesbigaytrans de Asunción, Carolina Robledo.

Deborah Williams, directora ejecutiva de Creative Diversity Network y consultora para temas de diversidad, participará en otra mesa redonda previa a la presentación del Programmers of Colour Collective (POC2), que aglutina a programadores racializados, mujeres y personas TSLGBTQ+.

Entre los talleres destacan el caso práctico sobre cómo evolucionar de un festival de cine a un evento cultural LGTBIAQ+ o la charla de Jon Paul Arroyo, director de Crossover Series, acerca de la inclusión de las series en los festivales LGTBIAQ+.

También se realizará una reunión con la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica (CAACI) para aprobar las conclusiones del análisis de las preguntas modelo que permitirán identificar a las personas según su sexo, género, identidad sexual, accesibilidad y etnia en los institutos de cine latinoamericanos.

XXIV PREMIO SEBASTIANE

Gehitu, uno de los organizadores del Encuentro de Festivales LGTBIQA+ iberoamericanos, es también el impulsor del Premio Sebastiane, pionero en el Estado entre las distinciones de este tipo y que desde el año 2000 se entrega a la película del Festival de San Sebastián que mejor refleje las realidades, libertades y progresos sociales del colectivo LGTBIAQ+. En la XXIV edición de este premio participarán un total de once producciones.

Entre las candidatas hay una película incluida en la Sección Oficial (El sueño de la sultana), otra de New Directors (Les rayons gamma), dos de Horizontes Latinos (El castillo y Pedágio), tres de Zabaltegi-Tabakalera (El auge del humano; Orlando, mi biografía política y Mamántula), una de Perlak (Monster), dos de Zinemira (20.000 especies de abejas y Las buenas compañías) y, por primera vez, una de la sección infantil (Gabi: Between Ages 8 and 13).

En esta edición, el jurado volverá a ser mixto y junto a personas asociadas de Gehitu participarán en los cineastas vascos Arantxa Echevarría y Jose Mari Goenaga. La entrega del Premio Sebastiane se celebrará en la galería Kur el viernes 29, víspera de la clausura de la 71 edición del Festival de San Sebastián.

PREMIO SEBASTIANE LATINO

Por otro lado, la coproducción franco-colombiana 'Transfariana', dirigida por Joris Lachaise, se ha proclamado ganadora del XI Premio Sebastiane Latino. El galardón ha sido otorgado por un jurado compuesto por integrantes de Gehitu que han elegido este título entre los cinco largometrajes candidatos.

'Transfariana' es un documental cuyo título es una mezcla entre los términos "trans" y "fariana", utilizado para designar a las mujeres trans miembros de las FARC. El jurado decidió otorgarle el premio como mejor representante de las reivindicaciones y valores de la comunidad LGTBIQA+ en Latinoamérica. La entrega de la distinción tendrá lugar en noviembre durante el Lesgaicinemad.

La película que obtuvo el Premio Sebastiane Latino 2022, 'Sublime', del argentino Mariano Biasin, será proyectada durante la primera semana del Festival en las localidades guipuzcoanas de Errenteria, Irun y Deba.