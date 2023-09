El senador republicano Mitt Rommey renuncia presentarse a la reelección

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

"Aunque no me postulo para la reelección, no me retiro de la lucha. Seré senador de Estados Unidos hasta enero de 2025. Seguiré trabajando en estos y otros asuntos y avanzaré en las numerosas prioridades de nuestro estado", ha manifestado en un comunicado.

Rommey ejerció como gobernador de Massachusetts entre 2003 y 2007. Además, se presentó a las primarias del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de 2008, siendo superado por John McCain, quien más tarde perdió ante el demócrata Barack Obama.

Cuatro años después logró el respaldo de los republicanos y se presentó a las elecciones presidenciales contra el presidente Obama, que se impuso en la votación y logró su segundo mandato.