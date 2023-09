Embajador de Qatar llama a proteger educación de niños en países en guerra

En el marco del “Día Internacional para proteger a la educación de los ataques”, el embajador de Qatar en México, Mohammed Alkuwari, exhortó a la comunidad internacional a tomar medidas para salvaguardar el acceso a la educación en medio de conflictos y crisis en todo el mundo.

En un evento celebrado en la Ciudad de México, el embajador Alkuwari compartió su preocupación por los numerosos lugares del mundo, incluyendo Irak, Siria, Ucrania, Sudán, Yemen, Palestina y México, donde los sueños de la infancia se ven amenazados por la violencia y los ataques. Describió cómo los sueños de los niños se ven interrumpidos por la cruel realidad de la guerra, con misiles y granadas cayendo como lluvia sangrienta, destruyendo no solo escuelas y canchas deportivas, sino también esperanzas y aspiraciones.

“El diluvio de la guerra avanza con furia, destruyendo escuelas y canchas deportivas, así como sus sueños. No hay lugar para risas, solo lagrimas y murmullos de horror”, enfatizó el embajador Alkuwari, destacando que los líderes de los países en conflicto a menudo prefieren el lenguaje de la violencia en lugar del diálogo.

Conmemoración del Día Internacional para proteger a la educación de los ataques, en la Embajada de Qatar en México. @QatarembassyMex @AmbAlkuwari pic.twitter.com/burmAn4TgP — Miguel Ángel Velázquez Mendoza (@MiguelVelM) September 13, 2023

El embajador hizo un llamado a la acción, instando a las personas de todo el mundo a unirse en la protección de la educación, tal como lo propuso Moza bint Nasser Al-Missned, primera dama de Qatar y cofundadora y presidenta de la Fundación Education Above All. Esta organización trabaja para garantizar que niños y niñas en áreas afectadas por conflictos y crisis tengan acceso a una educación de calidad.

Alkuwari subrayó que la Fundación Education Above All también es una defensora activa de los derechos de las niñas y las mujeres en la educación, promoviendo la importancia de la educación para el desarrollo sostenible y la paz.

Muestra fotográfica con motivo del "Día Internacional para proteger a la educación de los ataques en la embajada" de Qatar en México (Miguel Velázquez)

El embajador recordó el compromiso arraigado en la cultura de Qatar de cuidar y proteger los derechos de la infancia, especialmente de los niños huérfanos y desprotegidos, como se establece en el Corán. Destacó que esto se hace siempre con un firme respeto por los derechos humanos y las leyes que promueven la paz y la protección de la infancia.

Alkuwari concluyó su discurso resaltando la importancia de la educación para el futuro de la humanidad y exhortó a la comunidad a tomar medidas concretas para garantizar que los niños reciban una educación de calidad.

En este contexto, el embajador invitó a todos a visitar el portal Track Attacks on Education (TRACE) y el micrositio de defensa de los derechos de los jóvenes, proporcionando herramientas y recursos para la defensa de los derechos educativos. El discurso culminó con la presentación de una exposición de fotografías compartida por la Fundación Education Above All, con la esperanza de que estas imágenes inspiren la reflexión sobre la importancia de proteger los sueños de la infancia en México y en todo el mundo.