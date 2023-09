“No hay mejor programa social que el empleo”: Santiago Taboada

El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, acudió como invitado a la Cámara Española de Comercio en México, presidida por Antonio Basagoiti Pastor, donde señaló que a la Ciudad de México le hace falta un cambio con una visión completamente distinta, con políticas exitosas, dijo, como los programas implementados en la demarcación y con ello poder generar las condiciones idóneas para la generación de empleos y una buena calidad de vida.

“El gobierno es generador de condiciones para que los empresarios produzcan empleos, ese es un primer paso que tenemos que entender. El gobierno lo que tiene que hacer también es darles condiciones a la gente para que viva bien y crear los ambientes adecuados para que en la ciudad tengan un buen ingreso, tengan condiciones en las cuales puedan sacar adelante a su familia y por eso, insisto, no hay mejor programa social que el empleo”, destacó.

Ante integrantes de la cámara, el alcalde expuso que uno de los temas principales desde su primera administración fue la seguridad, ya que, subrayó, es el punto origen para poder crear condiciones de inversión y de calidad de vida.

“No hay mejor programa social que el empleo”: alcalde Santiago Taboada Alcalde de Benito Juárez invitado especial en la Cámara Española de Comercio en México. (Foto: Especial)



“Creamos un modelo de seguridad que denominamos Blindar BJ. Nosotros tenemos que combatir principalmente los robos o los delitos de carácter patrimonial. Benito Juárez, cuando yo llegué, tenía más o menos 19-20 robos a casa habitación semanales... Al cabo de los meses, con una estrategia, no la de abrazos, sino más bien al contrario, combatiendo y de frente, hoy tenemos encuestas públicas del INEGI donde el lugar donde se siente más segura la gente es en Benito Juárez, pero por mucho eh, estoy hablando de que en el caso de Benito Juárez 2 de cada 10 se sienten inseguros, en Iztapalapa 8 de cada 10, es decir el 20% del total”, apuntó.

Por ello, Santiago Taboada sostuvo que su gobierno se ha distinguido del resto por los resultados exitosos y tangibles por poco más de 5 años al frente de la demarcación. Sin embargo, puntualizó, se tiene que crear condiciones no sólo para que Benito Juárez sobresalga, sino para que toda la ciudad esté mucho más pareja

“Hoy la ciudad está teniendo mucha expulsión, hay mucha gente que ya no quiere vivir aquí y, perdón, ésta es la gran capital, aquí es donde todos deberían de querer vivir y hoy la realidad es otra... Debemos ver hacia el futuro para reducir las desigualdades en esta ciudad, que es algo que no puede seguir pasando; en esta ciudad no puede seguir siendo la calidad de vida dependiendo del lugar en el que vivas... eso es algo que tenemos que combatir, insisto, construyendo una cancha mucho más pareja, una igualdad para arriba y no para abajo”, apuntó.

En su participación, Antonio Basagoiti, presidente de la Cámara Española de Comercio en México (CAMESCOM), recalcó la importancia de los temas de seguridad, movilidad y seguridad jurídica que son fundamentales, dijo, para el establecimiento de inversión extranjera. De igual forma, expresó la disposición de las empresas españolas para colaborar en pro del desarrollo social y el compromiso con la sostenibilidad.