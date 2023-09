Tenis/Davis.- Las derrotas de Zapata y Davidovich ante Chequia complican a España en su grupo

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La selección española perdió este miércoles su emparejamiento ante República Checa en la fase de grupos de las Finales de la Copa Davis, que se está disputando en Valencia, tras las derrotas de Bernabé Zapata frente a Tomas Machac (por un doble 6-4) y de Alejandro Davidovich 'Foki' contra Jiri Lehecka (7-6[5] y 7-5), aunque confiando en ganar el partido de dobles para luego tener opciones frente a Serbia y Corea.

Zapata no pudo sacar adelante su debut en la prestigiosa competición por equipos ante un contrincante de peor ranking en el circuito de la ATP, pero con más experiencia en este evento y que además mostró un muy buen nivel en el Pabellón de La Fuente de San Luis, sobre todo con el servicio.

El jugador valenciano fue creciendo durante la eliminatoria, a la par que fue calmando los nervios. Sin embargo, no pudo sacar provecho cuando presionó el resto de Machac, que se mostró sólido, con solo una bola de 'break' concedida en todo el duelo y que no dejó pasar los resquicios que le ofreció el español con el suyo.

El primero llegó en el juego inicial del partido y le sirvió al centroeuropeo, un jugador ya con una decena de partidos en la Davis y con alguna victoria de mérito (Dan Evans o Richard Gasquet) y que manejó mejor la presión que conlleva siempre sacar adelante el vital primer punto.

El valenciano se fue asentando, apoyado en su derecha y sacando sin problemas sus siguientes servicios. Al resto, lo intentó y tuvo en varios juegos buenas situaciones para haber apretado a Machac, sobre todo con su única pelota de rotura en todo el partido. El checo la salvó y al final se terminó llevando el primer set para aumentar la presión sobre el número 2 español.

Este la afrontó bien y llevó la iniciativa en la segunda manga, solventando sus primeros saques con ciertas dificultades ante un rival más cómodo gracias a su ventaja y que, tras ciertos apuros en su primer saque, a partir de ahí lo 'blindó'. Y gracias a esa fortaleza, hizo de oro su oportunidad al resto para romper con 3-3, acelerar hacia el triunfo y llevarse el punto inaugural de la eliminatoria.

La presión se trasladaba entonces a Alejandro Davidovich, también con poca experiencia en la Davis y que jugaba por primera vez un encuentro individual de dicho torneo. Lo hacía, para colmo, ante un adversario peligroso y que exhibió temple en el set inicial pese a ir por debajo en el marcador.

Lehecka, número 1 del conjunto checo, mantuvo estadísticas de acierto cercanas al 80% con sus primeros saques. Esa robustez complicó el día a 'Foki', con cierta desesperación en los momentos clave de un partido que se le escurrió por detalles tras una hora y 54 minutos de duración.

El choque fue mucho más igualado en su inicio que el primer punto, con los dos tenistas imponiendo su servicio. Sin embargo, el malagueño fue capaz de romper para ponerse 2-3 arriba; ventaja que no supo culminar, porque no sirvió bien a renglón seguido, y el checo recuperó la rotura.

Lehecka sacó adelante sus siguientes servicios para poner más presión sobre el español, a ratos preocupado con algún gesto de los aficionados checos, pero que la soportó bien, sobre todo cuando con 5-6 estuvo 0-30. El andaluz alcanzó el 'tie-break', pero ahí fue demasiado errático y complicó aún más el panorama para el equipo de David Ferrer.

Los vaivenes de dicha muerta súbita desaparecieron al comienzo del siguiente set, con ambos jugadores apuntándose sus primeros servicios con relativa sencillez. En el tercer juego, Davidovich salvó con pundonor un 15-40 en contra y eso le dio alas (1-2) para conservar bien sus posteriores turnos de saque.

No obstante, en el undécimo todo se desmoronó. El malagueño no dio una con su raqueta y cedió en blanco (6-5), sin concentración ni pericia para responder a un Lehecka que agarró para su país el segundo punto de la eliminatoria. El dobles, aún en liza, será determinante para el devenir de ambos equipos en este Grupo C del torneo.