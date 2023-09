Aznar califica de "reacción autocrática" que el Gobierno le acuse de golpista por llamar a protestar contra una amnistía

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"Son las reacciones autocráticas, propias de una autocracia, que considera que todo aquel que no está de acuerdo con el que está en el Gobierno es antiespañol, fascista o golpista", ha considerado Aznar en una entrevista en Cadena Cope, recogida por Europa Press.

Aznar se ha preguntado "qué talla moral y ética" tienen los miembros del Gobierno que le han acusado de incitar al golpismo "sabiendo" que sus palabras no tenían esa intención. "No voy a perder el tiempo y no voy a contribuir ni un minuto a que se desvíe la atención, que es su pretensión", ha añadido.

El expresidente ha insistido en que la amnistía sería un "elemento destructivo del sistema constitucional" y ha apelado a la "responsabilidad ciudadana" ante un "momento crítico", ya que ve a España en "riesgo existencial".

