Biden afirma que los republicanos quieren someterle a un juicio político para poner fin a su Gobierno

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"No sé muy bien por qué, pero simplemente sabían que querían acusarme. Y ahora, lo mejor que puedo decir es que quieren destituirme porque quieren poner fin al Gobierno", ha manifestado en declaraciones recogidas por la cadena de televisión CNN.

Biden ha criticado que "todo el mundo le ha preguntado sobre el 'impeachment'", cuando en realidad tiene que trabajar: "Me levanto todos los días, no es una broma, no estoy concentrado en el juicio político. Tengo un trabajo que hacer. Tengo que lidiar con los problemas que afectan al pueblo estadounidense todos los días", ha expresado.

Horas antes, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, aseguró que el intento de 'impeachment' por los negocios del hijo del mandatario, Hunter Biden, es "infundado" y "ni los republicanos de la Cámara la pueden defender". "Han pasado un año investigando al presidente", ha indicado, agregando que no han encontrado "ninguna prueba" de que "hizo algo malo".

McCarthy ordenó en la víspera la apertura de una investigación contra el presidente Joe Biden por supuestamente proteger los negocios de su hijo Hunter, acusado de haber amasado una fortuna a través de acuerdos comerciales con empresas extranjeras.

La Cámara de Representantes tiene autoridad para iniciar un 'impeachment'. Si la investigación liderada por los comités determina que hay indicios de que Biden haya podido cometer un delito, el juicio político se llevaría a cabo en el Senado.

No obstante, para que prospere, es necesario una mayoría cualificada de dos tercios en el Senado, que actualmente está controlado por los demócratas, por lo que previsiblemente será rechazado por la Cámara Alta.