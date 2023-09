Estados (Crónica) Chequia vence a Corea del Sur y endurece aún más el grupo de España

Canadá vuelve a brillar en el Grupo A y EE.UU. maquilla su decepción en el Grupo D

"Queremos ganar la Davis, para nosotros es importante ver cómo evoluciona la serie", avisa Djokovic antes de medirse a España

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La selección checa de tenis ganó este jueves por 3-0 a Corea del Sur en el Grupo C de la fase de acceso a la Final 8 de la Copa Davis, durante una jornada 3 en la que Canadá batió por 3-0 a Suecia dentro del Grupo A, Australia se impuso por 2-1 a Francia en el Grupo B y Países Bajos venció por 2-1 a Estados Unidos en el Grupo D.

En el Grupo C, que se está disputando en el Pabellón de La Fuente de San Luis (Valencia), la República Checa confirmó sus buenas sensaciones en esta fase de grupos de las Finales. Un día después de ganar al equipo español por 0-3 y sin sufrimiento, los pupilos de Jaroslav Navratil cosecharon otro pleno frente a sus rivales surcoreanos.

Aunque matemáticamente no festejó su billete para la Final 8 que se celebrará el próximo noviembre en Málaga, Chequia dio un gran paso y endureció aún más el camino de España. No en vano, el conjunto que capitanea David Ferrer disputará este viernes (a partir de las 15.00 horas) contra Serbia su segundo emparejamiento del grupo.

"Estoy feliz de estar en España y en Valencia representando a mi país. Es un privilegio", dijo el serbio Novak Djokovic en rueda de prensa. "En los últimos años no pude estar aquí y quiero que este año sea diferente, para poder estar en Málaga", avisó el belgradense, reciente campeón del US Open y enorme amenaza para España.

"No estoy lo más fresco que quisiera, no he tenido mucho tiempo para recuperar y volver a mi intensidad. Pero espero adaptar mi cuerpo en unos días para estar a disposición de mi país y contribuir al equipo, jugando y ganando puntos", explicó Djokovic sobre su papel en La Fonteta.

"Espero ver la pista llena en Valencia. España es un país con tradición de tenis. Queremos ganar la Copa Davis, para nosotros es importante ver cómo evoluciona la serie, después de lo que pasó el año pasado. Estamos en una competición interesante hasta el final. El año pasado no nos clasificamos por un set, por eso es importante pelear todos los puntos", argumentó el actual número 1 del ranking ATP.

Habiendo ganado por 3-0 a Corea del Sur en la jornada 1, tanto Serbia como ahora Chequia parten con ventaja frente a los pupilos de Ferrer. De cara a sus compromisos de este jueves, Navratil confió de nuevo en Tomas Machac y Jiri Lehecka para los partidos individuales.

Así, Seongchan Hong cayó por 7-6(8), 4-6 y 6-2 frente a Machac en dos horas y 47 minutos, mientras que Soonwoo Kwon perdió por 6-1 y 7-5 ante Lehecka en menos de hora y cuarto. Para rematar la faena, Chequia se apuntó el dobles tras vencer Jakub Mensik y Adam Pavlasek por 3-6, 7-6(5) y 6-4 a Jisung Nam y Minkyu Song en poco más de dos horas.

CANADÁ VUELVE A BRILLAR Y EEUU MAQUILLA SU DECEPCIÓN

En el Grupo A, que se disputa en Bolonia (Italia), Canadá volvió a brillar. Las victorias en individuales de Vasek Pospisil sobre Leo Borg (7-6[5], 5-7 y 6-2) y de Gabriel Diallo sobre Elias Ymer (6-4 y 6-3) encauzaron su batalla ante Suecia, cerrada con Alexis Galarneau y el propio Pospisil superando a Filip Bergevi y André Göransson (7-6[9] y 7-6[3]).

En el Grupo B, que se disputa en Mánchester (Reino Unido), el conjunto de Australia remontó al de Francia. El primer 'single' fue para Adrian Mannarino por 7-6(4) y 6-4 ante Max Purcell. Sin embargo, el australiano Alex de Miñaur igualó la contienda ganando por 7-6(2) y 6-3 a Ugo Humbert. El decisivo dobles lo ganaron Matthew Ebden y el propio Max Purcell por 7-5 y 6-3 contra Nicolas Mahut y Édouard Roger-Vasselin.

Por último, en la sede de Split (Croacia), el Grupo D vivió un largo e intenso emparejamiento de Países Bajos con EE.UU., y que sonrió a los 'tulipanes'. Primero, Botic van de Zandschulp batió por 7-6(2) y 6-2 a Tommy Paul; y luego, Tallon Griekspoor hizo lo propio ante Frances Tiafoe (6-3, [7]6-7 y 7-6[3]).

La decepción estadounidense quedó maquillada gracias al partido de dobles, donde Austin Krajicek y Rajeev Ram remontaron hasta vencer por (5)6-7, 7-6(3) y 6-3 contra el dúo neerlandés formado por Wesley Koolhof y Matwe Middelkoop.