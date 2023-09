Avance lento en Línea A y 2 del Metro rebasa la paciencia de los usuarios, explotan en redes

La Línea A y 2 del Metro normalmente colapsa por la alta demanda de personas que utilizan el transporte a diario. Sin embargo, las quejas de varios usuarios en redes sociales aportan más dudas a quienes toman los vagones conforme avanza la mañana.

Las pocas ocaciones que los usuarios logran ascender o descender de los vagones con relativa calma suelen ser días no laborales o festivos, sin embargo no dejan de quedarse por el servicio que ofrecen.

Te recomendamos: Acceso con tarjeta a Líneas 4 y 6 del Metro molesta y sorprende a pasajeros

“En la línea A los trenes pasan llenos y desde la estación Santa Marta NO se puede abordar”, “Avance lento línea 2 porque motivo se está deteniendo, si no está lloviendo para que esté parando 5 minutos en cada estación”.

Dos comentarios que contrastan con la publicación de la limosina naranja, que, pese a las quejas, procuran ofrecer el mejor y eficaz servicio a diario.

Usuaria encuentra solución para tener un Metro menos saturado

En una de las publicaciones en las que el Metro muestra el avance de sus unidades, una usuaria compartió su reflexión para combatir la cantidad de personas que usan el STC.

“Sin que se enojen...los del Estado de México no vengan a trabajar para la Cdmx trabajen allá y así el metro va estar más tranquilo para los de la ciudad y no van a estar haciendo corajes a diario y ofendiendo un servicio que la verdad no es excelente pero si es muy bueno”.

Sin que se enojen...los del Estado de México no vengan a trabajar para la Cdmx trabajen allá y así el metro va estar más tranquilo para los de la ciudad y no van a estar haciendo corajes a diario y ofendiendo un servicio que la verdad no es excelente pero si es muy bueno — adriana (@adris_cata) September 14, 2023

El servicio de transporte pide a los usuarios que suban en su totalidad al vagón y que se ubiquen a lo largo del mismo, permitiendo el paso a quienes vayan a descender a la corta distancia.

Tomando en cuenta los puntos anteriores, los usuarios ayudan mucho en los retrasos del Metro dejando el libre cierre de puertas para que exista una fluidez en el traslado.