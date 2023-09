Salud.-La OMS informa de un caso de gripe porcina en Países Bajos en una persona que no ha tenido contacto con cerdos

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Este caso fue detectado como parte de la vigilancia rutinaria de enfermedades respiratorias. Según la información disponible, hasta el 7 de septiembre, no había contactos sintomáticos de este caso y no se han notificado más detecciones en la vigilancia de rutina. Los cinco contactos cercanos fueron seguidos durante 10 días, el período máximo de incubación, y ninguno desarrolló síntomas.

Por lo tanto, no hubo evidencia de transmisión de persona a persona y el caso se considera un caso humano esporádico de influenza A(H1N1)v. La probabilidad de propagación comunitaria entre humanos y/o de transmisión internacional de enfermedades a través de humanos se considera baja.

Los virus de la influenza A(H1) son enzoóticos en las poblaciones porcinas de la mayoría de las regiones del mundo. Cuando se detecta en una persona un virus de la gripe que normalmente circula entre los cerdos, se denomina 'variante del virus de la gripe'. H1N1, H1N2 y H3N2 son subtipos principales de virus de influenza porcina A en cerdos y ocasionalmente infectan a humanos, generalmente después de una exposición directa o indirecta a cerdos o ambientes contaminados.

Las infecciones humanas con variantes del virus tienden a provocar una enfermedad clínica leve, aunque algunos casos han sido hospitalizados con una enfermedad más grave y otros han sido mortales. Anteriormente se han informado en los Países Bajos infecciones humanas esporádicas causadas por los virus de la influenza A(H1N1)v y A(H1N2)v, y no ha habido evidencia de transmisión sostenida de persona a persona.

Esta es la primera infección humana causada por el virus de la influenza porcina A(H1N1)v reportada en 2023 en los Países Bajos, y la tercera infección humana en los últimos cinco años. Desde 1986 se han documentado nueve casos de variantes en humanos en los Países Bajos.

DESCRIPCIÓN DEL CASO Y RESPUESTA DE SALUD PÚBLICA

Se trata de un adulto de la provincia de Brabante Septentrional sin afecciones médicas subyacentes ni antecedentes de exposición profesional a animales. El 20 de agosto de 2023, el paciente desarrolló fatiga y malestar general y al día siguiente desarrolló una infección respiratoria aguda con inicio de escalofríos, estornudos, tos, dolor de cabeza y debilidad generalizada, seguido de fiebre el 22 de agosto.

El 21 de agosto de 2023, el paciente informó síntomas como parte de la vigilancia participativa de infecciones respiratorias agudas y envió al laboratorio una muestra combinada de hisopo de nariz y garganta que él mismo recogió. El 22 de agosto de 2023, la muestra fue enviada a la ubicación del Centro Nacional Holandés de Influenza en el Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente (RIVM), donde dio positivo para el virus de la influenza A y negativo para A(H1N1)pdm09, ambas pruebas incluidas en un ensayo comercial de amplificación de ácido nucleico múltiple de 24 patógenos el 23 de agosto.

Los días 24 y 25 de agosto se realizaron más subtipificaciones de rutina con ensayos de RT-qPCR. Las pruebas para los virus de la influenza estacional y los virus H5 fueron negativas. Además, una prueba desarrollada en laboratorio (LDT) y otro ensayo comercial para la detección del virus de la influenza A genérico confirmaron la presencia del virus de la influenza tipo A en la muestra.

El 28 de agosto se inició la secuenciación rutinaria del genoma completo mediante la técnica de nanoporos y el aislamiento del virus. El 30 de agosto, los resultados de la secuenciación revelaron que el virus, A/Netherlands/10534/2023, es un virus de influenza porcina A(H1N1)v euroasiático de tipo aviar clado 1C.2.2.

El segmento del genoma de HA se agrupó estrechamente con los virus de influenza porcina del clado 1C.2.2 recientes de 2022 y 2023 de los Países Bajos. Se agrupó menos estrechamente con los virus A(H1N1)v (de 2019) y A(H1N2)v (de 2020) del clado anterior 1C.2.2 de los Países Bajos. Fenotípicamente, el virus es sensible a los inhibidores de la neuraminidasa oseltamivir y zanamivir.

El aislado del virus se compartirá con el Centro Colaborador de la OMS en Londres (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) y el laboratorio de referencia de influenza aviar y porcina de la Organización Mundial de Sanidad Animal (WOAH) en la Agencia de Sanidad Animal y Vegetal (APHA). REINO UNIDO. Las secuencias están disponibles en la base de datos GISAID con el acceso EPI_ISL_18168180.

A partir del 13 de septiembre la persona se encuentra recuperada. Las investigaciones informaron que el individuo no trabajaba en una granja de cerdos ni en ningún otro negocio relacionado con cerdos y no trabaja en el sector de la salud. Por tanto, no hay una indicación clara de la fuente de infección.

En cuanto a la respuesta de salud pública, la OMS explica que las autoridades nacionales monitorearon el caso y todos los contactos cercanos. La OMS fue notificada a través del Sistema confidencial de alerta temprana y respuesta (SART) de la Comisión Europea. Por el momento, se está realizando una mayor caracterización antigénica del virus. El Centro de Zoonosis y veterinarios realizaron una investigación, pero no se identificó ninguna posible fuente de infección. Por lo tanto, no se realizó ningún seguimiento ni pruebas con animales.

Actualmente se detectan pocos virus de influenza en los Países Bajos y ninguno de los caracterizados es una variante del virus de la influenza porcina A, aparte del caso reportado actualmente.