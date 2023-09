(AMP.) El juez de la AN prohíbe a Rubiales comunicarse con Jenni Hermoso y acuerda orden de alejamiento de 200 metros

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Francisco de Jorge ha acordado este viernes que el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales no pueda comunicarse con la jugadora de la selección española de fútbol Jenni Hermoso durante la instrucción de la causa abierta y le prohíbe acercarse a ella a menos de 200 metros.

En un auto emitido tras la declaración como investigado por los delitos de agresión sexual y coacciones de Rubiales, del que la AN ha informado por medio de comunicado, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 sigue en parte el criterio de la teniente fiscal, Marta Durántez, pero rechaza su petición de comparecencias quincenales ante el juzgado. También desoye la solicitud de la abogada de la jugadora, que ejerce la acusación particular, de embargar de forma preventiva los bienes del ex presidente de la Federación.

Según fuentes fiscales, Rubiales ha negado ante el juez que se dieran coacciones hacia la jugadora de la absoluta y su entorno, así como que hubiera falta de consentimiento en el beso en la boca que le propinó en la entrega de trofeos del Mundial en Sidney (Australia). El ex presidente de la Federación ha contestado a las preguntas de todas las partes durante los cerca de 45 minutos que ha durado su declaración como investigado.

Si bien la orden de alejamiento acordada finalmente es de 200 metros, la Fiscalía había pedido que se le prohibiera acercarse a menos de 500 metros de Hermoso además de que no pudiera comunicarse con ella. El Ministerio Público había solicitado también a De Jorge que Rubiales compareciera cada quince días en la sede judicial más cercana a su domicilio.

EL PASEILLO ANTE UN CENTENAR DE PERIODISTAS

Cerca de 45 minutos antes de la citación, Rubiales ha acudido al tribunal andando junto a su abogada, la letrada Olga Tubau --conocida por haber sido la abogada del mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero en el juicio del 'procés'--. Juntos han recorrido el pasillo hasta la entrada de la AN, donde esperaban en torno a un centenar de periodistas. Sin embargo, ha rechazado contestar a las preguntas de los medios de comunicación tanto a la entrada como a la salida.

Quien sí ha atendido a los medios ha sido la abogada de Hermoso, Carla Vall, quien ha asegurado que la futbolista "se encuentra afectada por los hechos, por el acto humillante que vivió en el estadio y que ha empañado también un hito deportivo". "Por lo tanto agradeceríamos también que el trato sea el adecuado para sostener emocionalmente también este proceso", ha pedido.

A preguntas de los periodistas, Vall ha señalado que se han sentado las bases "para afianzar" lo que han sostenido "desde un primer momento". "Podemos sostener lo que hemos dicho desde un primer momento: que fue un beso no consentido", ha incidido.

En esta línea, la letrada ha insistido en que "todo el mundo vio las imágenes". "Todo el país lo vio, y podemos decir precisamente que gracias a ello, gracias al cambio social y al cambio legal de algún modo podemos sostener que hubo completamente una falta de consentimiento por parte del señor Rubiales", ha apostillado para luego advertir que no sabe cuándo declarará Hermoso ante el juez.

LA CITACIÓN DE RUBIALES

Fue esta misma semana cuando el juez citó a Rubiales. El lunes, el magistrado admitió la querella presentada por la Fiscalía por los delitos de agresión sexual y coacciones contra él por el beso en la boca que propinó a Hermoso.

En un auto, recogido por Europa Press, el magistrado acordó las primeras diligencias en este procedimiento, entre ellas recabar de 'RTVE' el vídeo o vídeos que tengan en sus archivos que recojan el momento desde todos los ángulos en el que el querellado besa a la denunciante, así como los minutos inmediatamente anteriores y posteriores al hecho relativos a la celebración del triunfo de la selección de fútbol femenino.

Además, requirió al periódico 'El País' el vídeo de la celebración en el vestuario que tiene colgado en Internet y al diario 'AS' el de los momentos del beso y cualesquiera otros relacionados con los hechos. Por su parte, al diario 'La Vanguardia' el instructor solicitó el vídeo de la celebración en el autobús de la selección española de fútbol femenino.