Finlandia prohíbe la entrada de vehículos con matrícula rusa a partir de este sábado

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

No obstante, difiere de las restricciones de los países bálticos en que Helsinki no requisará los vehículos que no acaten la norma. "En Finlandia los bienes sujetos a sanciones sólo se confiscan en relación con la tramitación de una causa penal y por el momento no se ha considerado ningún cambio al respecto", ha dicho Valtonen.

La medida, ha explicado la ministra de Exteriores, funciona en base a las políticas de la Comisión de la Unión Europea para evitar que Rusia pueda evadir las sanciones que le han sido impuestas desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022, según informa la cadena pública finlandesa Yle.

Valtonen ha explicado que sólo un ciudadano de la Unión Europea que resida permanentemente en Rusia, un miembro de su familia, un diplomático, o por razones humanitarias, podrá traer a Finlandia un coche matriculado en Rusia, mientras que los turismos con matrícula rusa deben salir de Finlandia en un plazo de seis meses.

Se estima que se han realizado alrededor de 5.000 cruces fronterizos de vehículos con matrícula rusa, el 75 por ciento de ellos por ciudadanos con doble nacionalidad, según ha explicado la ministra.