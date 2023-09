Iceta solo ve "posible" el acuerdo con las internacionales si la reestructuración en la RFEF es "profunda"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

"El acuerdo sólo será posible si la restructuración de RFEF es profunda y rápida. Se que tenían un plazo hasta las 4 de la tarde para que se hiciera pública la lista y supongo que las partes están apurando al máximo para intentar llegar a un acuerdo", dijo ante la posible negativa de las internacionales a volver a la selección en la primera lista de la nueva seleccionadora, Montse Tomé.

En la presentación de la publicación y web 'Libro Verde para la Gestión Sostenible del Patrimonio Cultural', Miquel Iceta recordó que tras el 'caso Rubiales' todas las estructuras deportivas deben darse cuenta "de que hay una exigencia muy grande" y que se quieren "cambios profundos y rápidos".

"Aquellas estructuras que sepan responder a esa demanda social, a ese se acabó van a hacer un buen servicio a la sociedad. Si alguna no estuviera a la altura y no promoviera los cambios que se reclaman o no actuara con la diligencia debida no va a estar a la altura de lo que la sociedad española exige. Espero que se produzca ese acuerdo porque la selección femenina es la punta de lanza de una exigencia", deseó.

Iceta lamentó que la selección femenina ha tenido que ganar un Mundial "para que se las escuche". "Merece la pena que todos reflexionemos sobre ello, pero también sobre la dificultad de muchísimas mujeres que no tienen el protagonismo ni la exposición mediática que están teniendo las jugadoras", destacó.