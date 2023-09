Israel apunta a su responsabilidad en los últimos bombardeos ejecutados en Siria

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

"Vimos otra prueba de que en Israel, el rugido de los aviones de combate es mayor que cualquier otro ruido sobre el terreno", ha manifestado Gallant, en aparente referencia a los bombardeos y las continuadas manifestaciones contra el proyecto de reforma judicial presentado por el Gobierno.

"A fin de cuentas, lo que importan son las acciones, no las palabras", ha señalado el ministro. "Desafortunadamente, aún hay mucho trabajo por hacer en asuntos de los que tenemos responsabilidad", ha agregado, según ha informado el diario israelí 'The Times of Israel'.

Las autoridades sirias denunciaron el jueves bombardeos por parte de Israel contra las provincias de Tartus y Hama, tras lo que el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, organismo con sede en Londres e informantes en el país árabe, afirmó que el segundo ataque habría alcanzado el centro de investigación científica en el pueblo de Taqsis.

Israel reconoce de forma genérica ataques en Siria argumentando que actúa para evitar el establecimiento de bases iraníes en el país y el envío de armas al partido-milicia chií Hezbolá por parte de las autoridades de Irán, que apoyan a Damasco en el marco de la guerra que estalló en 2011.