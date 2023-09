Karol G recibirá el Premio Billboard Espíritu de la Esperanza

MIAMI (AP) — Karol G será honrada con el Premio Billboard Espíritu de la Esperanza en los Premios Billboard de la Música Latina 2023.

Este galardón, creado en honor a Selena, se otorga a artistas que han demostrado un compromiso excepcional con causas cívicas, comunitarias y humanitarias. Los Premios Billboard de la Música Latina se transmitirán en vivo por Telemundo el 5 de octubre.

Carolina Giraldo Navarro, alias Karol G, creó en 2022 la Fundación Con Cora con el objetivo de promover el desarrollo económico, social, psicológico y artístico de mujeres desfavorecidas.

“Me siento agradecida por este reconocimiento tan especial. Mi compromiso con la Fundación Con Cora es parte fundamental de mi vida y estoy orgullosa de poder ayudar a las mujeres que más lo necesitan”, expresó Karol G en un comunicado enviado el jueves por los premios.

Fundación Con Cora es aliada de la Fundación She Is, dedicada a empoderar a mujeres y niñas a través de la educación en ciencias, tecnología y emprendimiento. Recientemente She Is logró un gran éxito al brindar capacitación a Salomé Valencia López, una joven seleccionada para recibir entrenamiento en el Centro Espacial de la NASA en Houston.

Otra de las alianzas de la organización de Karol G es con Fundación Acción Interna que ofrece becas a mujeres presas en Colombia y a sus familiares femeninas. Estas becas tienen como objetivo brindarles habilidades y conocimientos necesarios para asegurar un empleo y su reinserción a la sociedad.

Recientemente, Karol G logró su sencillo más alto en los listados Hot 100 de Billboard con su colaboración con Shakira “TQG”, incluido en su cuarto álbum “Mañana será bonito”, con el que Karol G se convirtió en la primera mujer en debutar en el primer puesto de la lista Billboard 200 con un álbum en español. La cantautora colombiana es finalista en 13 categorías de los Premios Billboard de la Musica Latina, donde recibirá el premio Espíritu de la Esperanza.

Los premios tendrán lugar en el Watsco Center en Coral Gables, Florida, el 5 de octubre y contarán con actuaciones de Farruko, Grupo Frontera, La Factoría, Marc Anthony, Nicki Nicole, Pepe Aguilar, Sky Rompiendo, Sofía Reyes, Ximena Sariñana y Yng Lvcas.

También están confirmados Calibre 50, Chiquis, El Alfa, Eladio Carrión, Justin Quiles, Los Ángeles Azules, Manuel Turizo, Marshmello, Myke Towers, Peso Pluma, Tini y Yandel.

La ceremonia será transmitida en vivo por Telemundo y se emitirá simultáneamente en el canal de cable Universo, el servicio de streaming Peacock, la app de Telemundo, y a través de Latinoamérica y el Caribe por Telemundo Internacional.