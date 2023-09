NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

____

Protesta en oficina de McCarthy pedía aprobación de plan contra el SIDA

LA AFIRMACIÓN: Activistas demócratas asaltaron la oficina del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, para evitar que comience el proceso de destitución del presidente Joe Biden.

LOS HECHOS: Los activistas no protestaban contra la investigación a Biden. Voceros de las organizaciones Housing Work y Health GAP dijeron a The Associated Press que las personas en el video pedían la aprobación de un programa contra el SIDA. McCarthy dijo el martes por la mañana que ordenó iniciar una investigación formal para un juicio político a Biden.

Publicaciones que se comparten en redes sociales afirman que activistas del Partido Demócrata asaltaron la oficina del presidente de la Cámara de Representantes para evitar una investigación contra Biden que pueda desembocar en un juicio político.

Pero el video no muestra una protesta en defensa de Biden, como sugieren las publicaciones.

AP hizo una búsqueda inversa y encontró que en realidad muestra el momento en que activistas de las organizaciones Housing Work y Health GAP se manifestaron por la aprobación de un programa conocido como Plan de Emergencia del Presidente de Estados Unidos para el Alivio del SIDA (PEPFAR).

Como reportó AP el lunes, PEPFAR incluye asociaciones con grupos sin fines de lucro para proporcionar medicamentos contra el VIH/SIDA a millones de personas en todo el mundo. Además, fortalece los sistemas de atención de salud locales y nacionales, atiende a niños huérfanos a causa del SIDA y brinda capacitación laboral a personas en riesgo.

Aunque esta iniciativa ha tenido en años anteriores el respaldo de los dos partidos políticos en Estados Unidos, algunos legisladores que se oponen al aborto han expresado su rechazo a este programa si sigue colaborando con organizaciones que promuevan esta práctica.

En respuesta a una consulta de AP, Jessica Bassett, vocera de Housing Works, indicó que el video se tomó el lunes “durante una acción de desobediencia civil no violenta en la oficina del presidente McCarthy en el edificio de oficinas de Rayburn (no en el Capitolio)”.

“Los activistas exigían a los republicanos de la Cámara de Representantes que detuvieran los profundos recortes propuestos a la financiación nacional para el tratamiento y la prevención del VIH en Estados Unidos y que reautorizaran el programa PEPFAR antes de que expire su autorización actual el 30 de septiembre”, agregó.

Seth Pollack, vocero de Health GAP, dijo que él aparece en el video y que las personas coreaban: ”¡Pasa PEPFAR ahora, McCarthy!”. Añadió que visitaron la oficina de McCarthy porque miembros de su partido “han amenazado este programa crítico, que ha recibido apoyo bipartidista desde su creación hace 20 años”.

McCarthy dijo el martes que la investigación de la Comisión Supervisora de la cámara baja ha encontrado una “cultura de corrupción” en torno de la familia Biden, por lo que anunció una investigación. Los republicanos indagan en los negocios del hijo de Biden, Hunter, que son anteriores a la juramentación del presidente demócrata.

— El periodista de AP León Ramírez verificó esta información.

____

Video no muestra helicóptero ruso persiguiendo avión de exlíder de Grupo Wagner

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra a un helicóptero ruso persiguiendo el avión en el que viajaba Yevgeny Prigozhin, dueño de la compañía de mercenarios Grupo Wagner, antes de que éste se desplomara a finales de agosto.

LOS HECHOS: Tras el desplome ocurrido el 23 de agosto del avión en el que viajaba Prigozhin al noroeste de Moscú, en las redes sociales han circulado afirmaciones falsas sobre el incidente.

Por ejemplo, una publicación que circula en la red social X, antes llamada Twitter, muestra el video de la operación guatemalteca del 2020 para decir erróneamente que corresponde a una persecución de un helicóptero ruso al avión en el que falleció Prigozhin.

La grabación muestra un helicóptero que persigue a una aeronave mientras ésta despega de una pista de tierra. La aeronave aparece con la matrícula N818LD en sus costados traseros, sobre una franja azul.

Pero al hacer reversiones de fotogramas clave del video, AP corroboró que en realidad corresponde a la acción de las fuerzas armadas de Guatemala en contra del jet que transportaba narcóticos a finales de enero de 2020.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Gobernación de Guatemala, la acción ocurrió en el municipio de San Andrés, departamento de Petén, al noreste del país centroamericano.

El ministerio difundió fotografías de la misma aeronave, con el mismo color y matrícula, que aparece en el video para informar que ésta trasladaba 1.700 kilos de cocaína.

En medio de señalamientos de que el gobierno de Putin pudo haber estado detrás del accidente del avión en el que viajaba Prigozhin, el Kremlin ha negado cualquier involucramiento en el incidente, reportó AP.

Aunque es improbable que las autoridades anuncien pronto las causas específicas del siniestro, el avión de Prigozhin fue visto desplomándose en medio de una enorme nube de humo, girando violentamente sobre sí mismo y sin un ala.

— El periodista de AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

____

Candidato presidencial argentino no pagó por entrevistarse con periodista estadounidense

LA AFIRMACIÓN: El candidato presidencial ultraderechista argentino Javier Milei le pagó 250.000 dólares al periodista estadounidense Tucker Carlson para que lo entreviste.

LOS HECHOS: El 13 de agosto Milei sacudió el escenario político argentino al convertirse en el precandidato presidencial más votado en las elecciones primarias para elegir a los postulantes para los comicios generales de octubre.

El ultraderechista propone dolarizar la economía y cerrar el Banco Central para evitar que siga emitiendo pesos y acelere la inflación. Está a favor de la libre portación de armas y de la venta de órganos y en contra del aborto. Afirma que el cambio climático es una mentira y es admirador de los expresidentes de Brasil y Estados Unidos, Jair Bolsonaro y Donald Trump, respectivamente.

A raíz de esto, un mensaje en X, anteriormente conocido como Twitter asegura que Milei pagó 250.000 dólares para que Carlson lo entreviste en su programa. La publicación no incluye ningún tipo de documento o imagen.

En el mismo tuit publicado por el periodista Gabriel Bracesco se señala que dicha afirmación surgió de “información que manejaban en la Embajada de los Estados Unidos” y se asegura que el conductor habría aceptado la nota a cambio de 250.000 dólares que facilitó un empresario aeronáutico.

También argumentó que las negociaciones las llevaron a cabo el politólogo y escritor de ultraderecha Agustín Laje. “Tucker no quería hacerla porque creía que Milei era intrascendente. Al no tener ingresos, aceptó la entrevista a Milei a cambio de 250.000 dólares pagados por un empresario aéreo”, aseguró Bracesco.

AP contactó tanto a Bracesco como a la Embajada de Estados Unidos en Argentina en busca de un comentario, pero no obtuvo respuesta.

Laje dijo a AP vía correo electrónico que fue contactado a principios de agosto debido a la cercanía que tiene con el político. “Me contactaron de parte de Carlson a los efectos de pedirle a Javier Milei que considerara darle una entrevista; que estaba dispuesto incluso a viajar a la Argentina. Esto fue antes de las PASO (elecciones primarias). Como dije en X, tengo los chats. En ningún momento se solicitó dinero; lo único que se pidió fue espacio en la agitada agenda de Mieli para poder realizar la entrevista”.

Emmanuel Rincón, consultor político, también negó vía Twitter que la afirmación hecha por Bracesco fuera real y aseguró que él también fue contactado por el equipo de Carlson para gestionar la entrevista, pero no logró concretarse.

“Tucker Carlson estuvo semanas realizando gestiones para organizar la entrevista, de hecho, yo fui contactado por la gente de Tucker para hacer el puente con su campaña y no lo conseguí, el teléfono de Milei está saturado y no contesta mensajes. Finalmente fue Fernando Cerimedo quien hizo el arreglo para que esto se diera, pero toda la iniciativa fue de parte de Tucker Carlson”, dijo Rincón en un correo electrónico.

Cerimedo es un consultor argentino que se ha posicionado como referente de la comunicación digital para la ultraderecha latinoamericana. Trabajó con el expresidente brasileño Jair Bolsonaro y con el candidato presidencial de Chile, José Antonio Kast.

El 6 de septiembre, día en que Carlson arribó a Argentina, el estratega publicó en X una fotografía con el periodista dándole la bienvenida.

AP contactó a Cerimedo en busca de un comentario, pero no recibió respuesta.

Por su parte el equipo de prensa de Milei dijo a la AP vía WhatsApp que la afirmación sobre un pago por la entrevista con Carlson es falsa y que Carlson contactó a Milei tres semanas antes de su encuentro. “Te niego rotundamente la información. El periodista quiso contactar a Milei y eso hizo. Estaban interesados por todo lo que Javier genera en USA. Por ejemplo, que Ted Cruz (senador estadounidense republicano) haya dado RT a un video suyo”, dijo Leandro Vila, miembro del equipo de prensa de Milei.

En el video al que se refiere Vila, Milei le dijo a una periodista: “Al zurdo (simpatizantes de la izquierda) de mierda no le podes dar ni un milímetro, porque si le das un milímetro lo toman para destrozarte. Vos no podes negociar con el zurdo, no se negocia”.

La grabación se hizo viral y fue retuiteada por Cruz con un comentario el 18 de agosto. “Wow. ¿Podemos incluirlo en el debate presidencial republicano? ¿Por favor?”, se lee en el mensaje.

Las elecciones presidenciales en Argentina se llevarán a cabo el 22 de octubre.

— La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información.

___

La UE no aprobó venta de leche de cucaracha en supermercados

LA AFIRMACIÓN: La Unión Europea (UE) aprobó la venta de leche de cucaracha en supermercados del bloque comunitario.

LOS HECHOS: La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés), que evalúa riesgos potenciales de la cadena alimentaria a la salud, dijo a The Associated Press que no existen registros de que algo así haya ocurrido.

Una publicación que circula en la red social X antes llamada Twitter, dice falsamente que la UE autorizó la venta en los 27 países del bloque comunitario, del producto extraído de las cucarachas.

Pero no es verdad que la UE haya emitido una autorización en ese sentido. Edward Bray, oficial de medios y comunicaciones de la agencia EFSA, dijo a AP que es falso que haya sido autorizado algo así.

Bray explicó que para que una medida así sea autorizada en la UE, la EFSA debe recibir una aplicación por parte de los productores de alimentos y la agencia no ha recibido ninguna solicitud para autorizar la venta de leche de cucaracha.

“Para que esto sea verdad un productor tendría que haber hecho una aplicación y una solicitud a EFSA para una evaluación de seguridad, y éste no es el caso”, dijo el funcionario.

Bray agregó que la afirmación errónea también ha circulado en artículos en internet, pero reiteró que no ha ocurrido una aprobación así.

Además, AP no encontró ningún registro en los archivos digitales de EFSA ni de la Comisión Europea de que una autorización así haya sido emitida.

Tampoco existen registros periodísticos de que una medida así haya sido aprobada por alguna autoridad de la UE.

De acuerdo con el Larousse de Cocina, que contiene datos de la gastronomía global, la leche de cucaracha no es como la leche vegetal de almendra o la de avena.

“Sino un fluido amarillento que se solidifica en cristales y que se extrae de la especie Diploptera punctata. Ésta es la única cucaracha que da de comer a sus crías y lo hace con este líquido rico en proteínas”, dice el Larousse.

— Marcos Martínez Chacón

___

Jamie Foxx no está ciego ni paralizado por vacunarse contra COVID-19

LA AFIRMACIÓN: El actor estadounidense Jamie Foxx tiene parálisis y ceguera temporal por coágulos provocados por la vacuna contra COVID-19.

LOS HECHOS: Una publicación compartida en Twitter señala falsamente que Foxx sufre parálisis y ceguera temporal provocados por la vacuna contra COVID-19.

Pero a través de un video que publicó el pasado 21 de julio en su cuenta de Instagram verificada, Foxx negó que estuviera paralizado o ciego

En la grabación, el actor explicó que se está recuperando de una condición médica no revelada. Agradeció la discreción de sus seres queridos durante todo este proceso, pero admitió que esto provocó la propagación de varios rumores sobre su estado de salud mientras estuvo ingresado.

“Al estar callado, a veces las cosas se escapan de las manos”, confesó en el vídeo. “Algunos dijeron que estaba ciego, que estaba paralizado, pero no lo estoy. Pero sí, bajé al infierno y regresé”.

El actor detalló que su camino hacia la recuperación también tenía algunos baches, pero aseguró: “Voy a regresar”. Después, añadió: “Puedo trabajar y quiero agradecer a las personas que me permiten trabajar”.

En el video, en el que lucía delgado y portando una camisa negra, se refirió a los rumores que aseguraban que es un clon y simuló quitarse una máscara para después decir que era una broma.

Foxx, de 55 años, fue hospitalizado el 12 de abril. Su hija, Corinne Fox, describió en ese momento como una “complicación médica”, pero hasta el 13 de septiembre ni ella ni Foxx han revelado la naturaleza de dicho episodio.

Foxx fue visto navegando a bordo de un barco en el río Chicago también en julio y a inicios de septiembre medios de comunicación publicaron fotografías del actor con su pareja vacacionando en Cabo San Lucas, en el extremo sur de la península de Baja California en México.

De acuerdo con los Centros de Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) las vacunas contra COVID-19 son seguras y efectivas.

La institución también señala que algunas personas experimentan efectos secundarios después de vacunarse contra COVID-19, mientras que otras posiblemente no tengan ningún efecto secundario.

Sobre las reacciones adversas, los CDC señalan que son poco frecuentes o pueden ser solo una coincidencia, como un cuadro febril que no esté relacionado con la vacuna pero que aparece después de vacunarse.

Aunque poco frecuentes, los CDC establecen que existe una relación con ciertos tipos de vacunas contra COVID-19 que han sido administradas.

Éstas son: anafilaxia, que es una reacción alérgica con síntomas como sarpullido, dificultad para respirar, baja presión o hinchazón; trombosis con síndrome de trombocitopenia, que puede causar coágulos sanguíneos o problemas de coagulación; miocarditis y pericarditis, que es una inflamación alrededor del corazón; y el síndrome de Guillain-Barré, en el que el sistema inmunológico daña las células nerviosas.

— Abril Mulato

___

Encuentra más verificaciones de la AP aquí: https://apnews.com/hub/ap-verifica

___

Sigue a @APFactCheck en Twitter: https://twitter.com/APFactCheck