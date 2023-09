Putin pide a Ucrania que "no baile al ritmo de otros"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, planteó recientemente en relación a unas hipotéticas negociaciones de paz que "hacen falta dos para bailar un tango", un guante que ha recogido este Putin para apuntar que, aunque el tango está bien, lo que tiene que hacer Ucrania es "no olvidarse de cómo se baila el 'hopak'", una danza tradicional.

En este sentido, ha señalado que Estados Unidos es el primero que "no sabe cómo bailar un tango", ya que "intenta resolver todos los problemas desde una posición de fuerza", en forma de sanciones o con amenazas militares. "Intentan enseñar los pasos a otros pese a que ellos mismos no se los saben y no quieren aprenderlos", ha agregado, según la agencia de noticias TASS.

El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, recibido este viernes por Putin, ha seguido con las metáforas para recordar "el baile que comenzó en Bielorrusia" pocas semanas después del inicio de la invasión y que "luego siguió en Estambul", en alusión a los fallidos primeros intentos de diálogo. Entonces, según Lukashenko, Washington "dio instrucciones" a Kiev y las conversaciones terminaron saltando por los aires.

Putin ha alegado que Moscú no se opone de primeras a ningún diálogo, pero ha reclamado voluntad también del lado ucraniano. "No oímos nada de la otra parte" en este sentido, ha lamentado el mandatario ruso.