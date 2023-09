EEUU.-El conspiracionista Alex Jones gasta unos 87.000 euros en julio, pero sigue sin pagar a las familias de Sandy Hook

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El teórico de la conspiración estadounidense Alex Jones ha gastado más de 93.000 dólares (algo más de 87.100 euros) durante el mes de julio mientras los allegados de las víctimas de la matanza masiva de la escuela primaria Sandy Hook de Newton, Connecticut, continúan sin recibir los 1.500 millones de dólares (1.405,35 millones de euros) que les debe, ha revelado 'The Washington Post'.

Este dinero habría ido a parar a comidas, entremetimiento y pagos para su esposa, entre otras cosas, según un expediente judicial del 29 de agosto de los abogados de las familias al que ha accedido este medio.

Los defensores de las familia han recalcado que Jones gastó, además 63.925 y 85.114 dólares (59.891 y 79.743 euros aproximadamente) en mayo y junio respectivamente, ascendiendo su gasto personal entre mayo y julio a 242.219 dólares (unos 226.935 euros).

Jones fue condenado al pago de más de 1.400 millones de euros a los familiares de los fallecidos en el suceso de 2012 en concepto de indemnización por difamación tras decir que la masacre fue un engaño. Sin embargo, en diciembre de 2022, se declaró en bancarrota acogiéndose al Capítulo 11 de la Ley de bancarrotas en el Distrito Sur de Texas y continúa defendiendo que tiene problemas de dinero.

"En todo caso, me gusta ir a buenos restaurantes. Ese es mi trato. Me gusta tomarme un par de buenas vacaciones al año, pero creo que me lo he ganado en esta pelea", se justificaba Jones durante la emisión de su programa del pasado martes, recogida por 'The Washington Post', en la que rogaba a sus oyentes que hicieran donaciones para ayudarlo a superar sus supuestas dificultades financieras.

Por su parte, el representante legal de las familias de Connecticut, el abogado Christopher Mattei, ha denunciado que "es inquietante que Alex Jones siga gastando dinero en gastos domésticos excesivos y en su estilo de vida extravagante cuando ese dinero pertenece legítimamente a las familias a las que pasó años atormentando".

En este sentido, Mattei ha garantizado que "las familias están cada vez más preocupadas y seguirán impugnando estos asuntos ante los tribunales".

El mismo abogado ha defendido que desde que Jones se declaró en bancarrota "el sistema de quiebras no protege a nadie que se involucre en ataques intencionados y atroces contra otros".

Desde que se fundó su página web Infowars en 1999, Jones, quien es presentador de radio, ha contado con una gran audiencia. Entre las teorías de la conspiración que ha promovido está que los ataques de 2001 en Nueva York y Washington fueron organizados por el Gobierno.