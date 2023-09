Entrenador Erik ten Hag no está seguro de que Jadon Sancho vuelva a jugar para el Manchester United

MÁNCHESTER, Inglaterra (AP) — Después de que Jadon Sancho se vio obligado a entrenar distanciado del primer equipo del Manchester United debido a un “problema de disciplina”, el entrenador Erik ten Hag dijo el viernes que desconoce si el extremo volverá a jugar en el club, al advertir que su plantel debe cumplir con sus reglas estrictas.

Sancho aseguró en las redes sociales que lo habían convertido en un “chivo expiatorio” luego de ser excluido del plantel del United tras la derrota por 3-1 ante el Arsenal este mes. Ahora se encuentra en un “programa de entrenamiento personal” hasta que se resuelva el asunto, informó el United.

De cara al partido en casa por la Liga Premier ante el Brighton, se preguntó a Ten Hag directamente si Sancho volverá a ponerse el uniforme del United.

“No lo sé", respondió. "Estoy aquí sentado. Mañana tenemos un gran partido, nos dirigimos a un nuevo bloque de encuentros, muchos juegos en un programa condensado. Me enfoco en eso”.

Ten Hag añadió: “Él no está disponible, así que en este momento no es importante porque no puede contribuir”.

El estratega, que anteriormente adoptó una postura de línea dura ante las transgresiones de Cristiano Ronaldo y Marcus Rashford, se negó a entrar en detalles respecto a Sancho. Pero dejó claro que tenía la intención de estampar su autoridad al club.

“El club me pidió líneas estrictas debido a que no había una buena cultura antes de mi llegada la temporada pasada”, dijo el holandés. “Así que eso es lo que hice para establecer buenos estándares, y es mi trabajo controlar los estándares”.

“Por supuesto, y nunca se ha tratado (en ese caso) de que alguien cometa un solo error, más bien es un proceso completo antes de que llegues a cierta consecuencia sobre las estrictas líneas. Si se trata del personal, jugadores, o quien sea, existe una estructura para cruzar líneas, así que debes ser fuerte”.

Ten Hag mencionó que Sancho no fue tomado en cuenta para el partido ante Arsenal debido a su rendimiento en los entrenamientos.

Sancho dio su opinión mediante una publicación en X, anteriormente conocida como Twitter, al decir que no le permitirá a nadie decir cosas que son “completamente falsas”.

“Pienso que hay otras razones sobre este caso en las que prefiero no meterme”, dijo Sancho. “¡He sido el chivo expiatorio durante mucho tiempo lo cual es injusto!”.