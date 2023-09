Fórmula 1/GP Carlos Sainz: "Quiero rematar mi faena, no como en Monza"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) se ha mostrado "agradablemente sorprendido" con el rendimiento de su monoplaza en la clasificación del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, en la que ha logrado la pole, además de reconocer que está en su "mejor momento" desde su llegada a la 'Scuderia', y espera "rematar" su "faena" el domingo.

"Quiero rematar mi faena, no como en Monza", señaló en la rueda de prensa posterior a la sesión de clasificación en Marina Bay. "Estoy agradablemente sorprendido con el coche, porque siempre hemos tenido problemas. Hemos hecho un gran trabajo para entender el paquete aerodinámico", añadió.

En este sentido, aseguró que se siente "un poco como en Monza" a nivel de sensaciones. "Hemos encontrado la configuración desde los Libres 1 y hemos ido fuerte en todas las sesiones. Lo hemos hecho todo bien en la Q3, me he centrado en no cometer ningún error, hacer una vuelta limpia. Si lo haces limpio aquí en Singapur, normalmente haces la pole. Hemos podido centrarnos para hacer una buena vuelta", subrayó.

"Creo que es la historia de nuestra temporada. Tenemos un buen coche en ciertas pistas y en ciertas condiciones, a una vuelta, y en estos vértices cortos y rápidos cambios de dirección parece que nuestro coche se comporta muy bien. Cuando mejoramos nuestra debilidad, que es siempre el ritmo de carrera, donde pagamos un alto precio, el equipo mejora. El equipo ha hecho un gran trabajo para entender el paquete y estamos progresando, siempre teniendo en cuenta que aquí Ferrari siempre ha ido bien", prosiguió.

Respecto a la debacle de los Red Bull, eliminados en la Q2, el madrileño le restó importancia. "Nunca se pueden descartar a Max -Verstappen- o a Red Bull por el ritmo que tienen durante todo el año. Creo que va a ser una carrera difícil de gestionar, pero si lo clavamos tenemos una gran oportunidad mañana", manifestó.

Por último, Sainz confesó que está en uno de sus mejores momentos en la 'Scuderia'. "Estoy pilotando mejor, quizás estoy en mi mejor momento desde que llegué a Ferrari. Pero hay que mejorar el ritmo de carrera, y mañana es un buen test para saber si lo hemos conseguido", finalizó.