JusticiaParaAnaMaria: Claman que feminicidio de Ana María Serrano no quede impune

Ximena Céspedes Arboleda exigió justicia para su hija Ana María Serrano Céspedes, joven de 18 años que fue víctima de feminicidio, al parecer cometido por su exnovio en el Estado de México el pasado 12 de septiembre dentro de la vivienda familiar.

En un video publicado en sus redes sociales, su madre Ximena Céspedes Arboleda, exigió justicia para su hija, así como para que no haya impunidad y el exnovio, identificado como Allan Gil Romero, sea enjuiciado y se determine su responsabilidad en este hecho.

La presidenta del Comité de Comunicación Interna de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), explicó que el presunto responsable está detenido, pero aún la investigación está en su proceso inicial.

“Aunque el exnovio se encuentra detenido aún es la etapa preliminar del proceso, no solo nos quitó a nuestra niña, también nuestra seguridad y tranquilidad, no podemos volver a nuestra casa y aquellos que estuvimos cerca ese día tememos por nuestra seguridad, no descansaremos hasta que haya justicia, no quede impune el hecho y se acaben los feminicidios en México”, exclamó.

Céspedes Arboleda honró la memoria de su hija, quien apenas hace dos meses inició sus estudios de medicina con el sueño de convertirse en cardióloga, la recordó como una joven que tocaba los corazones de las personas con las que interactuaba.

Exigimos #justiciaparanamaria



Tu nombre no quedará en el olvido, no descansaremos hasta que se haga justicia.



Vuela alto hermana 🕊️



@fiscalia_edomex @gobierno.edomex #noesunasomostodas pic.twitter.com/9iYzJUdjUs — No es una somos todas ♀ (@somostodasmx) September 17, 2023

“Testigos de ellos son las cientos de personas que han estado presentes en diversas eventos para despedirla, todos con lagrimas en los ojos, desconcierto en las miradas, con una pregunta que ninguno de ellos tendría que estarse haciendo: ‘Y si hubiera’ y una sola petición: justicia para Ana María”.

Reclamo desde Colombia

La víctima es sobrina de José Manuel Restrepo Abondano, exministro de Hacienda de Colombia en el gobierno de Iván Duque, quien dijo que el delito cometido contra Ana María es uno de los actos más brutales que se pueden cometer contra un ser humano.

“Nunca creí poder estar tan cerca de de un acto tan brutal como despreciable que un FEMINICIDIO. Hoy con el dolor en el alma y el corazón no puedo aceptar quedarnos callados a que impunemente ese tipo de actos sigan en cualquier lugar del mundo. Le sucedió en esta oportunidad a mi sobrina Ana María Serrano Céspedes en Mexico, lo único que se quiere es #JusticiaParaAnaMaria #NiUnaMas”.

Y así la recordó: “Ana María merecía vivir muchos años, ser cardióloga, tener eventualmente una familia e irradiar en la sociedad su inteligencia, creatividad, vivacidad, alegría y amor. Siempre te recordaremos con amor y cariño Nana”.

NUNCA NUNCA !! Creí poder estar tan cerca de de un acto tan brutal como despreciable que un FEMINICIDIO. Hoy con el dolor en el alma y el corazón ♥️ no puedo aceptar quedarnos callados a que impunemente ese tipo de actos sigan en cualquier lugar del mundo. Le sucedió en esta… — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) September 17, 2023

Su publicación fue contestada por Andrés Hernández, cónsul general de Colombia en México, para ofrecer toda la ayuda diplomática necesaria para el caso.

“Exministro Restrepo, cuente usted y su familia con todo el apoyo, colaboración de parte del Consulado General de Colombia en México. Le envió mi abrazo de solidaridad. Desde ya activamos toda la atención para lo que requieran en el caso”.