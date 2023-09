Higinio Martínez niega distanciamiento con gobernadora Delfina Gómez

El senador Higinio Martínez aclaró por qué no acudió al último grito de Independencia de Alfredo del Mazo como gobernador del Estado de México, al que acudió Delfina Gómez, quien inició su gestión desde el 16 de septiembre, ya que en redes sociales se especuló que su insistencia fue por distanciarse de la gobernadora; sin embargo, el legislador negó que haya tomado distancia de la mandataria.

Añadió que desde hace varios años apoya a la maestra Delfina Gómez, por lo que ahora como funcionario de su gabinete lo hará hasta el momento que la gobernadora lo decida.

“Tengo cerca de 13 años apoyando a la maestra Delfina y la apoyaré como funcionario de su gobierno hasta el momento que ella lo decida. Hay mucho que hacer por nuestra entidad y la gobernadora cuenta con todo mi apoyo para ayudarla en las tareas que me encomiende y me ordene”, escribió en su cuenta de X.

En su mensaje también dijo que previamente le informó a la gobernadora uno de sus motivos para no asistir al palacio de gobierno en Toluca.

Ante los comentarios, algunos de ellos intencionados, del porqué no asistí a las actividades del 15 y 16 de septiembre en #Toluca con la maestra @delfinagomeza, prefiero hacer una aclaración y no sigan los mismos:

1. Le informé previamente a la gobernadora uno de mis motivos… pic.twitter.com/mYhNJTKiIg — Higinio Martínez (@higinio_mtz) September 17, 2023

Además de que su nombramiento como jefe de Gabinete y Proyectos Especiales de su Gobierno, se hizo el13 de septiembre por la tarde, cuando aún no presentaba su licencia como senador y por eso no podía tomar protesta como funcionario público estatal.

“Siendo el cargo, al que me invitó a ocupar la gobernadora, la maestra Delfina Gómez, de nueva creación no he tenido que participar en las actividades de entrega-recepción”, destacó.

Fue el 13 de septiembre cuando Gómez Álvarez presentó a su equipo de trabajo, el cual está encabezado por Horacio Duarte como secretario General de Gobierno; Andrés Andrade Téllez, como secretario de Seguridad; Juan Carlos González Romero, en la secretaría del Bienestar; en la Secretaría de Economía fue nombrada Laura González Hernández, entre otros.