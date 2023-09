Al menos tres heridos en un ataque con cuchillo en una universidad de Australia

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Dos jóvenes de unos 20 años han tenido que ser hospitalizadas, una de ellas en estado crítico, tras el ataque. Ambas son estudiantes de la universidad y han sido apuñaladas cuando caminaban por el campus en Canberra, la capital.

La Policía y los servicios de emergencias han acudido al campus sobre las 14.45 (hora local) tras recibir informaciones sobre el ataque. Posteriormente, las fuerzas de seguridad han detenido un hombre de 24 años, que ha sido puesto bajo custodia. Una tercera persona, un hombre de 34 años, ha resultado herido leve.

Por el momento no se han presentado cargos contra el principal sospechoso, si bien la Policía considera que no se trata de un estudiante. El vicerrector de la universidad, Brian Schmidt, ha afirmado que la situación "está bajo control" y ha confirmado la detención del sospechoso, según informaciones del diario 'The Sydney Morning Herald'.

"Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento por la rápida y eficaz respuesta de la Policía, del Servicio de Ambulancias y de nuestro propio equipo de seguridad de la universidad. Entiendo que este incidente puede haber causado angustia entre los miembros de nuestra comunidad y quiero recordarles que hay apoyo disponible", ha zanjado.