Ayuso sostiene que Puigdemont "ha puesto de rodillas" a Sánchez y le habla "como a un siervo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que, "con el 1,6% de los votos", el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont "ha puesto de rodillas" al líder del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y cree que este le habla "como a un siervo".

Para la presidenta, políticamente se está "en manos de unas minorías cuya única ideología común es el resentimiento contra esa España" de la Transición. Se trata, según la dirigente regional, de "minorías sobredimensionadas por los defectos de la ley electoral y por la deriva de Pedro Sánchez, que llegó al poder poniéndose en manos, desde el primer momento, de dichas minorías".

"Ahora se sacan de la manga una amnistía porque necesitan borrar los delitos de sus socios, taparse entre ellos, y así mantenerse en el poder. Forman un frente que se protegerá ante cualquier ilegalidad: corrupción, malversación, como ya viene sucediendo...", ha remarcado.

Así lo ha trasladado durante su intervención inicial en un encuentro con el diario 'El Mundo', celebrado este lunes en el hotel Palace, donde ha hecho hincapié en que "la amnistía no solo perdona delitos" sino que hace que "esos comportamientos no sean delito". "Viene a decir que se les condenó injustamente, que no somos un Estado de derecho", ha manifestado.

Para la presidenta madrileña, no hay duda de que intentarán "que la haya, aunque fabriquen un nombre nuevo desde la factoría de La Moncloa tipo 'alivio penal resiliente para la pluri identidad' o 'proceso progresista de alivio democrático por la paz y el avance de los pueblos'. A su parecer, la amnistía será "uno de los mayores fraudes" de la Historia de España, "una ignominia" que puede costar "la supervivencia como nación".

"LES UNE DEBILITAR ESPAÑA"

La jefa del Ejecutivo regional ha incidido en que "la democracia deja de serlo si pierde los cauces del Estado de derecho" por lo que ha llamado a que "los españoles abran los ojos como está pasando" porque esto "es afecta a cada uno de ellos como le afectará mucho más a sus hijos". "La amnistía ha pasado de no caber en la Constitución ni en la democracia a tener un precio", ha manifestado, al tiempo que ha insistido en que "les une debilitar a España, anularla internacionalmente y transformarla al gusto de una minoría".

En este sentido, al igual que hiciera este domingo, ha retado a Sánchez a que convoque elecciones y diga en su programa electoral que pretende "amnistiar a los golpistas, conceder un referéndum de autodeterminación, trocear España en varias naciones" y que en el Congreso ya no se entiendan "en la lengua común". "La rebelión interna de los socialistas contra Sánchez demuestra que esto ya no va de izquierda y derecha sino de patriotismo y decencia", ha remarcado.

