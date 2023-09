El PP no confirma el contacto de Feijóo y Ortuzar la pasada semana y dice que el PNV "ha entrado en pánico"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

"Yo creo que el Partido Nacionalista Vasco lógicamente está en pánico y cuando un partido político está en pánico pues no suele tomar las decisiones más acertadas y creo que esto es algo de lo que estamos viendo", ha declarado Sémper en una rueda de prensa, donde ha admitido que no le "sorprende" que Ortuzar haya cogido un avión para hablar con el expresidente catalán Carles Puigdemont "en un perfecto castellano".

Aunque 'Génova' no ha confirmado el último contacto entre Feijóo y Ortuzar, sí lo ha hecho públicamente el presidente del PNV, quien además ha admitido que el candidato del PP "lo tiene que intentar". "No me parece mal, es lógico que lo intente y yo tengo que reiterarle nuestra posición", ha añadido en Radio Euskadi.

REUNIÓN GAMARRA Y AITOR ESTEBAN ESTA TARDE EN EL CONGRESO

Al ser preguntado por ese encuentro entre Feijóo y Ortuzar, que han confirmado ETB, la televisión pública de Euskadi, Sémper ha indicado que no iba a entrar y se ha limitado a decir que el presidente del PP se está "hablando con muchos interlocutores" en el marco de su investidura. "Lo raro sería que el señor Feijoó no hablara con nadie, eso sería lo raro, no voy a entrar en detalles porque no me corresponde", ha agregado.

Precisamente, este mismo lunes por la tarde está prevista una reunión de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, con el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, en la que previsiblemente los nacionalistas vascos volverán a trasladar su "no" a la investidura de Feijóo.

Fuentes del PP han señalado que los nacionalistas vascos quieren que se conozcan esos contactos del PNV con Feijóo porque lo que quieren es "encarecer el apoyo de la investidura" de Pedro Sánchez, de forma que el jefe del Ejecutivo en funciones no se confíe.