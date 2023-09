Garamendi expresa su rechazo a la amnistía tras verse con Feijóo y reclama acuerdos entre el PP y el PSOE

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha expresado este lunes su rechazo a la amnistía a los condenados por el 'procés' y ha defendido acuerdos entre los dos grandes partidos porque sería "bueno" para el país. Dicho esto, ha asegurado que los empresarios quieren "moderación" y se ha mostrado a favor de la unidad de España y la Constitución de 1978 que, según ha destacado, no recoge la amnistía.

Así se ha pronunciado Garamendi tras verse durante hora y media en la sede del PP con el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, dentro de su ronda de contactos con partidos y agentes sociales antes de la investidura prevista para los días 26 y 27 de septiembre. A este encuentro ha asistido también el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva.

El presidente del PP seguirá esta semana con más reuniones para presentar su proyecto de Gobierno y se verá este martes y miércoles con los máximos representantes de UGT y CC.OO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente, según ha anunciado el portavoz del PP y responsable de Sociedad y Cultura Abierta, Borja Sémper.

"HA IDO MUY BIEN"

En declaraciones a los medios de comunicación a la salida de 'Génova', Garamendi ha enmarcado esta reunión con Feijóo --que, según ha dicho, ha ido "muy bien"-- en el marco "institucional", después de que el Rey le haya designado como candidato a la investidura.

"Nos ha explicado cuáles son las propuestas que está haciendo y que presentará en el Congreso. La normalidad institucional que tienen que tener estas cosas y que nosotros por cierto, siempre pedimos", ha apostillado.

Al ser preguntado cómo valora las declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz asegurando que el "conflicto catalán" puede ser objeto de un acuerdo "político y social" y que también deberían estar los empresarios y los sindicatos, Garamendi ha subrayado que los empresarios "siempre" han dicho "lo mismo" y están "en el mismo espacio y la misma situación".

"Lo voy a dejar muy claro: la CEOE, la Cepyme, los autónomos, los empresarios españoles estamos con la unidad del país, con la unidad de España, con la Constitución de 1978 que durante 45 años nos ha dado estabilidad, y trasladamos y transitamos la moderación", ha subrayado.

"QUEREMOS MODERACIÓN, MODERACIÓN, MODERACIÓN"

En este sentido, Garamendi ha defendido la monarquía parlamentaria, la separación de poderes y el Estado de Derecho. "No vamos a entrar en la política partidista y las declaraciones de uno y otro lado. Simplemente lo que queremos es moderación, moderación, moderación y trabajo, que se lleva haciendo tantos años", ha manifestado.

Además, ha señalado que los partidos que trabajan esa moderación son el 95% de los votos de España y ha añadido que la CEOE "no entra en quién gobierna" sino que hay que "respetar las instituciones, las formas y los tiempos". "Siempre estaremos a dialogar y a trabajar pero siempre dentro del orden constitucional", ha enfatizado, para subrayar que es lo que han dicho "siempre".

Al ser preguntado de nuevo si se sentarían en una mesa para hablar como plantea la vicepresidenta, Garamendi ha respondido que no se trata de que se sienten o no. "Se está hablando de amnistía. ¿Estamos de acuerdo? No", para insistir en que la amnistía no está en la Carta Magna de 1978.

"Lo digo con toda claridad. Nosotros estamos con la Constitución de 1978 y un acuerdo que fue fundamental que hicieron los políticos de nuestro país. Y lo que nos gustaría es que los dos grandes partidos se sienten y lleguen a acuerdos, que es lo que hacemos los demás", ha manifestado, para recalcar que eso "sería muy bueno para España".

FEIJÓO LES EXPLICAR SU PROYECTO ANTE LA INVESTIDURA

Fuentes del PP han indicado que Feijóo les ha trasladado en este encuentro con los empresarios las líneas generales de su programa de Gobierno que presentará en la sesión de investidura de la próxima semana.

En este encuentro, que se ha desarrollado en un "clima distendido" y en el que se han abordado los problemas fundamentales por los que está atravesando nuestro país", Feijóo ha querido también recabar información y escuchar las propuestas de Garamendi y Cuerva sobre la realidad política y económica para, en su caso, incorporarlas a las reflexiones e ideas que expondrá en el debate de investidura, según las mismas fuentes.

Asimismo, Feijóo ha compartido con el presidente de la CEOE y de la CEPYME el momento "especialmente preocupante y difícil que atraviesa" España, tanto desde el punto de vista político --con una creciente tensión motivada por la ruptura de la igualdad de los españoles como consecuencia de las negociaciones entre Sánchez y los independentistas-- y económica, por el aumento desorbitado de los precios de los alimentos, el interés de las hipotecas y la fragilidad del mercado de trabajo, donde España duplica la tasa de paro de la UE.

En este sentido, han coincidido en "lamentar que los verdaderos debates, los que preocupan a los españoles, hayan sido relegados a un segundo plano por los que imponen los secesionistas, los que tienen que ver con las discusiones identitarias, que solamente conviene a ellos y no a la mayoría de los ciudadanos".

Finalmente, Feijóo les ha agradecido el trabajo que están desempeñando desde sus respectivas organizaciones empresariales, con propuestas que siempre giran en torno a la Constitución y la convivencia, y el ánimo constructivo con el que siempre se muestran cuando les solicita su opinión, han indicado fuentes del PP.