Grupo C: El Nápoles quiere dar problemas al Real Madrid en el inicio del sueño de la 'Decimoquinta'

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

En teoría, el primer puesto del grupo debería estar entre el 14 veces campeón de Europa y un Nápoles, que fue la gran sorpresa de la pasada campaña, donde ejerció un dominio absoluto en la Seria A, conquistándola jornadas antes del final, y alcanzando los cuartos de Liga de Campeones, donde también dejó huella con un fútbol muy atractivo y repleto de talento para poner fin a 33 años de sequía desde el último 'Scudetto'.

Sin embargo, el conjunto partenopeo afronta ahora una nueva etapa tras la marcha de su 'arquitecto', Luciano Spalletti, y algunos cambios que ha sufrido su plantilla, aunque ha conseguido mantener a sus dos principales piezas de la pasada temporada.

La llegada del francés Rudi Garcia al banquillo napolitano ha supuesto un cambio de estilo que aún no está asentado en la plantilla, se han dejado puntos en estos primeros partidos de la competición doméstica y que tendrá el reto de competirle a un Real Madrid que ya se cruzó en su camino en la temporada 2016-2017, eliminándole en octavos de final.

Pese a lo llamativo de su temporada, el campeón italiano sólo han sufrido una baja llamativa, la del central surcoreano Kim Min Jae, nuevo fichaje del Bayern del Munich y que podría dejar alguna fisura en el sistema defensiva, pero ha conseguido mantener a sus dos estrellas, el delantero nigeriano Victor Osimhen y el extremo georgiano Khvicha Kvaratskhelia.

El futbolista africano fue uno de los mejores goleadores de la pasada temporada, en la que hay anotó 31 goles, 26 en la Serie A y cinco en la Champions, y llamó la atención de algunos clubes 'grandes', mientras que el georgiano es puro talento y desborde y sorprendió con una sensacional campaña 22-23 donde firmó dobles figuras en goles (14) y asistencias (17).

Los dos han perdido a su otro socio arriba, el mexicano Hirving Lozano, la otra baja sensible de un Nápoles que se ha reforzado con nombres como el danés Jesper Lindstrom, brasileño Natan o el sueco Jens Cajuste y que mantiene en el medio a sus titulares del año pasado y que le dieron un buen rendimiento como el polaco Piotr Zielinski, el eslovaco Stanislav Lobotka y el camerunés Andre Zambo Anguissa.

EL DEBUTANTE UNIÓN BERLÍN Y UN BRAGA MUY 'ESPAÑOL' BUSCAN COMPETIR

La sorpresa del grupo se llama seguramente Unión Berlín. Después de conseguir un llamativo cuarto puesto en la Bundesliga, que les dio acceso a la máxima competición europea por primera vez en su historia, ahora intentará hacerlo bien ante la élite del continente, aunque su objetivo pasa por pelear por continuar su camino en la Liga Europa.

El equipo berlinés no ha arrancado sólido esta campaña, donde ya ha sumado dos derrotas ligueras y en la que siguen la línea continuista del proyecto de Urs Fischer, que no ha perdido piezas importantes pese a su gran campaña, pero sí que se ha reforzado con jugadores del nivel del internacional alemán Robin Gosens, que será una pieza vital en su 3-5-2, además de la llegada a préstamo de David Datro Fofana, quién tras no disponer de oportunidades en el Chelsea, tendrá su gran oportunidad de lucir en un proyecto llamativo.

Además, en sus filas luce un jugador muy veterano en estas lides y que puede ayudar al Unión Berlín en su debut en la Champions como el central italiano Leonardo Bonucci, que apuntala una defensa de tres centrales donde sobresale también Diogo Leite, mientras que a nivel ofensivo Kevin Behrens y Sheraldo Becker fueron los más entonados el año pasado.

Finalmente, la terna de equipos en esta Grupo C la completa el Sporting de Braga, que regresa once años después a la Liga de Campeones después de finalizar tercero en la Liga Portuguesa detrás de Benfica y Oporto, y después de superar dos previas ante el TSC Backa Topola serbio y el Panathinaikos griego.

El equipo de Artur Jorge, que afronta su segunda campaña en el cargo, tiene una plantilla que mezcla veteranos con experiencia en Champions, como Bruma o Joao Moutinho, con jóvenes llamativos como los españoles el lateral derecho Víctor Gómez o el delantero Abel Ruiz, quienes destacaron en el Europeo Sub-21 de este verano.

El delantero valenciano ya estuvo con la Absoluta en esta última ventana y es la principal referencia ofensiva del conjunto luso, dispuesto a jugar sus bazas en el grupo donde, en teoría, pugnará por la tercera plaza que da acceso a la Liga Europa.

Ruiz lidera un tridente ofensivo donde está uno de los hombres a seguir en este equipo, también español, el extremo Álvaro Djaló, que está siendo una de las revelaciones de la temporada y que intentará brillar en el escaparate que siempre es la Liga de Campeones.