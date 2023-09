Pep Guardiola: "En perspectiva no hicimos nada especial, sólo ganamos una vez la Champions"

LONDRES, 18 (PA Media/dpa/EP)

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, advirtió este lunes que, aunque fue "increíble" para el conjunto inglés ganar la pasada campaña por fin la Liga de Campeones, no fue "nada especial" porque hay más clubes que tienen varias Copas de Europa, por lo que afrontan con ganas "un nuevo reto" en esta nueva edición de la máxima competición continental.

"Me gustaría decir que para nuestro club ganar la Liga de Campeones es increíble, pero, en perspectiva, ¿cuántos equipos han ganado la Liga de Campeones una vez? Muchos han ganado dos, tres, cuatro, cinco. En perspectiva, no hemos hecho nada especial, es sólo una", afirmó Guardiola en rueda de prensa previa al debut de este martes ante el Estrella Roja serbio.

De todos modos, el técnico catalán sabe que "es más difícil ganar la primera" y que eso les puede restar 'presión' para esta campaña donde defenderán título. "Pero cada temporada empezamos la competición con el objetivo de ganar el primer partido, luego la fase de grupos y después intentar ganar la Liga de Campeones", subrayó.

"Nada cambia con respecto a antes, depende de nuestro rendimiento y de nuestro nivel. Estamos increíblemente contentos de defender esta corona, pero esta competición no te permite cometer errores y si quisiera vivir de los recuerdos no estaría aquí, estaría en casa o en una playa. La competición nos da un nuevo reto, así que al menos vamos a intentarlo, y no tengo ninguna duda de que lo intentaremos", sentenció.