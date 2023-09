(Pre) La última 'vieja' Champions arranca con favoritismo del campeón City y cinco equipos españoles

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Poco más de tres meses después de que el conjunto 'citizen' lograse por fin la ansiada corona de la máxima competición continental, esta arrancará el martes y el miércoles una nueva edición con 32 equipos que pelearán por llegar a la final del 1 de junio en Wembley, en lo que será la última bajo este formato que cambiará a partir de la temporada que viene.

El Manchester City tratará de alargar su dominio, apoyado en un proyecto que ya se ha quitado la presión que suponía no conseguir la 'Orejona' y que sigue liderando Pep Guardiola, en busca de conseguir lo que no pudo con el FC Barcelona, al que no logró que reeditase título tras sus éxitos en 2009 y 2011.

El campeón de la Premier sigue afinado y apenas ha perdido a piezas importantes, más allá de la marcha de Ilkay Gündogan al FC Barcelona, y ha apuntalado su zaga con el fichaje de uno de los mejores centrales del curso pasado como fue el croata Josko Gvardiol. Erling Haaland, Rodri Hernández, Kevin de Bruyne y Bernardo Silva siguen liderando un proyecto que quiere más.

En busca de frenarle estará el fútbol español, una vez más con cinco representantes en la Champions gracias a un nuevo título de la Liga Europa del Sevilla. El Real Madrid, el más regular de todos en los últimos, volverá a intentar el sueño de la 'Decimoquinta', hundido el año pasado ante un City demoledor.

El 'rey' de la competición quiere ser una vez más protagonista en una competición que asaltará sin grandes novedades más allá de la del centrocampista inglés Jude Bellingham y con la duda de saber como funcionará sin una gran referencia ofensiva tras la marcha de Karim Benzema. Su inicio se presenta asequible con el campeón italiano, el Nápoles, como principal rival del grupo.

Más obligado está el actual campeón de LaLiga EA Sports, un FC Barcelona que quiere olvidar las decepciones de las dos últimas temporadas donde no pasó ni siquiera la fase de grupos, lo que se une a las eliminaciones en octavos de la 20-21 (PSG) y en cuartos (a partido único) en la 19-20 (Bayern).

Las semifinales de la 2018-2019 son la última buena actuación en la Champions, aunque cerradas con la dura eliminación en Anfield, de un conjunto blaugrana que no alcanza la final desde hace demasiado (2015), pero cuya primera misión parece ahora la de lograr que su proyecto con Xavi Hernández pase a los cruces para intentar aspirar a más. Para ello, ha tenido suerte por fin con los grupos y no debería tener problemas para superarlo con una plantilla reforzada principalmente por el campeón Gündogan y los portugueses Joao Cancelo y Joao Felix, y con el emergente talento de Lamine Yamal.

NUEVA REVÁLIDA EUROPEA PARA EL ATLÉTICO

También esta edición se presenta como una nueva reválida para el Atlético de Madrid, deseoso de volver a competirle a los grandes proyectos del fútbol europeo y olvidar el duro revés que supuso el año pasado quedar último de un grupo no excesivamente difícil y quedarse ya sin jugar competición europea.

Para el nuevo intento de llegar lo más lejos posible, lo que no sucede desde las semifinales de la 2016-2017, Diego Pablo Simeone no ha tenido demasiados refuerzos, sobre todo ofensivos, y tirará de nuevo del carácter del equipo, empezando por un grupo sin demasiado margen de nuevo para despistarse.

Sevilla y Real Sociedad completan la nómina de candidatos de este año en la máxima competición continental. El conjunto hispalense tendrá como objetivo superar la primera fase y a partir de ahí tratar de trasladar su idilio con la Liga Europa por fin a la Champions, mientras que el 'txuri-urdin', que regresa diez años después, es seguramente al que le tocó el grupo más complicado con Inter y Benfica, buenos exámenes para el proyecto de Imanol Alguacil.

Aparte del Manchester City y, por su historial de los últimos años, del Real Madrid, y con el fútbol inglés sin parecer tan temible con su resto de participantes (Arsenal, Newcastle y Manchester United), la lista de aspirantes lo encabezan dos de los habituales de los últimos años.

Uno es el Bayern Múnich alemán, aunque desde su título en 2020 el hexacampeón de Europa no ha vuelto a brillar y no ha pasado de los cuartos de final, y el otro es el PSG francés que entrena Luis Enrique Martínez, una vez más por potencial de plantilla y por mantener a Kylian Mbappé, pero que estará exigido ya desde el inicio en el 'grupo de la muerte' junto a Borussia Dortmund, Newcastle y Milan. El fútbol italiano, de nuevo protagonista en la competición la pasada temporada, con sus dos equipos de Milán, tratará de volver a ser competitivo.