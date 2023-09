Previa del FC Barcelona - Antwerp

El Barça busca dar un salto adelante en Europa

Los de Xavi empiezan aventura ante el Antwerp de Van Bommel

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

El FC Barcelona abre nueva campaña en la Liga de Campeones este martes contra el Royal Antwerp belga (21.00), en un Estadi Olímpic de Montjuïc que también se estrena en la 'Champions' y que debería ver el primer paso de su inquilino hacia una nueva era, y dar un paso adelante en Europa tras dos fiascos consecutivos en fase de grupos.

No hay mucho margen para el error en la Liga de Campeones, donde el Barça acumula dos fracasos seguidos. No puede permitirse el equipo de Xavi Hernández volver a ser el gran ausente en el sorteo de los octavos y ese es el objetivo de mínimos marcado. Y, para ello, hay que ganar sí o sí a un Royal Antwerp que apenas tiene bagaje 'Champions'.

En el Grupo H, Barça y Royal Antwerp comparten viaje con FC Porto y Shakhtar Donetsk. Un grupo asequible para este Barça de los 'Joaos' --Cancelo y Félix--, de Lamine Yamal, de Oriol Romeu y de Gündogan, que suman su calidad a la de Pedri (ahora lesionado), Gavi, De Jong o Lewandowski. Y atrás debe quedar el pánico de verse eliminado por Bayern de Múnich e Inter de Milán, como en la última edición.

No habrá excusas en Can Barça. Con esta plantilla, para muchos mejorada respecto a la del año pasado, y con Xavi ya asentado se debe dar ese paso adelante, ese salto en importancia, que tanto piden y se hacen suyo tanto Xavi como su vestuario. Y hay que demostrarlo, como recuerdan, en el verde.

Montjuïc está listo para que suene el himno de la 'Champions'. El equipo 'culer', que dejó atrás el 0-0 inicial en LaLiga EA Sports ante el Getafe, encadena victorias y la última, en una 'manita' ante el Real Betis, dejó grandes sensaciones más allá de los goles y marca el camino a seguir para volver a acercarse a la élite europea.

Sin duda, el título liguero y la Supercopa dieron tranquilidad y alegrías a una parroquia 'culer' que hace demasiado, desde 2015, que no celebra una 'Champions'. Ganarla no es una obligación, pero sí luchar por ella hasta el final y el camino empieza ante un Antwerp entrenado por Mark van Bommel, importante en el título de París 2006 que abrió la senda del éxito en Can Barça.

Este es el primer enfrentamiento entre ambos equipos en competiciones de la UEFA, pese a que jugaron en la extinta Copa de Ferias de la temporada 1965/66, en la que el Barcelona remontó el 2-1 de la ida en Bélgica con un 2-0 en el Camp Nou. De hecho, es el primer duelo del Barça ante un conjunto belga desde el 1-0 al Brujas en 2002, ya en la 'Champions'.

Los de Van Bommel son poco conocidos, pero con un juego ofensivo y de posesión similar al del Barça --esta será una de las batallas de la noche-- ganaron la última Liga y se ganaron con pleno derecho el poder codearse con los mejores del 'Viejo Continente'. Cinco veces campeones de Bélgica, los de Van Bommel tocaron el cielo por primera vez desde 1957 gracias a un gol del veterano central Toby Alderweireld.

Quizá sea la cara más conocida de un Amberes que tiene en Jean Butez a un buen guardameta, en el neerlandés Vincent Janssen a un ariete de los que necesitan poco para marcar y, sobre todo, una joven promesa belga en Arthur Vermeeren, por el que muchos grandes de Europa ya suspiran a sus 18 años.

En el Barça, para este importante estreno europeo, no contarán finalmente con Ronald Araujo, ya que el central uruguayo se reserva para el fin de semana para no tomar riesgos de posible recaída. Se une a la baja de Pedri, mientras que la novedad en la lista es la de Fermín López, canterano que podría tener minutos, igual que un Lamine Yamal que está causando sensaciones y que podría, eso sí, tener algo de descanso en cuanto a titularidad.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Cancelo, Koundé, Christensen, Balde; Romeu, Gündogan, De Jong; Ferran Torres, Lewandowski y João Félix.

ANTWERP: Butez; Bataille, Alderweireld, Coulibaly, De Laet; Keita, Vermeeren; Muja, Ekkelenkamp, Balikwisha; y Janssen.

--ÁRBITRO: Radu Petrescu (RUM).

--ESTADIO: Estadi Olímpic Lluís Companys.

--HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones.