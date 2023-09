Rey Azcón le trasladará al Rey en su encuentro este miércoles el "magnífico" trabajo de la Princesa Leonor en la AGM

ZARAGOZA, 18 (EUROPA PRESS)

Así lo ha asegurado el presidente autonómico a los medios de comunicación este lunes, durante la VII Cumbre Empresarial por la Competitividad 2023 celebrada en Zaragoza.

Azcón ha afirmado que para él "es un honor acudir a la convocatoria que hace Su Majestad el Rey en nombre de toda la comunidad autónoma y de todos los aragoneses". El presidente del Ejecutivo autonómico está "convencido" de que Felipe VI se preocupará sobre los "nuevos pasos que quiera dar su Gobierno".

Además, ha recalcado que no hablarán solo de cuestiones políticas y económicas, sino que también conversarán sobre la formación militar de Leonor. "Me consta que no solamente se está adaptando a la AGM, sino que está haciendo un magnífico trabajo en estas primeras semanas y primeros meses de trabajo en la Academia" ha subrayado.