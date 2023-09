Trump asegura que ignoró a los abogados de la Casa Blanca que le pedían no buscar la anulación de las elecciones

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

"Tenemos mucha gente, y es mi decisión. Fue mi decisión. Pero escuché a algunas personas (...) no los respetaba como abogados. Pero respeté a otros. Respeté a muchos otros que decían que las elecciones estaban amañadas", ha declarado el exmandatario.

Al ser preguntado por los cuatro juicios a los que se enfrenta --por negligencia en el uso de documentos confidenciales, por intentar revocar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, por intentar manipular los resultados de las elecciones y por el presunto pago de un soborno a la actriz de cine porno Stephanie Clifford--, Trumo ha asegurado que no tiene miedo de entrar en la cárcel.

"Ni siquiera pienso en ello. Estoy construido un poco diferente, supongo, porque he tenido gente que se me acerca y me dice: '¿Cómo lo hace, señor? ¿Cómo lo hace? Ni siquiera pienso en ello", ha confesado.

Además, ha asegurado "es muy improbable" que se conceda el indulto a sí mismo en caso de ser condenado y ganar las próximas elecciones presidenciales, algo que no impide la ley estadounidense.

"Creo que es muy improbable. ¿Qué, qué he hecho mal? No he hecho nada malo ¿Quieres decir que porque impugno unas elecciones quieren meterme en la cárcel?", se ha preguntado el expresidente.

Por otro lado, ha tildado de "injustas" las condenas contra algunos de los asaltantes al Capitolio después de que Trump insistiese en lo fraudulento de aquellos comicios.

"Tenemos que tratar a la gente con justicia. Estas personas el 6 de enero (...) algunos de ellos ni siquiera entraron en el edificio, y se les están dando sentencias de, ya sabes, muchos años", ha manifestado.

A pesar de ello, no ha confirmado si va a concederles un indulto presidencial, aunque ha prometido examinar esta opción para concluir si resulta "apropiado".