El Festival de Huelva rinde homenaje al "poder evocador" del cine en el cartel de su 49 edición

HUELVA, 19 (EUROPA PRESS)

Según ha indicado el festival en una nota de prensa, el director del certamen, Manuel H. Martín, ha sido el encargado de presentar el cartel anunciador de esta próxima edición en un acto que también ha contado con la presencia de la alcaldesa de Huelva y presidenta de la Fundación del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, Pilar Miranda; la delegada de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Huelva, Teresa Herrera, y del presidente de la Diputación, David Toscano.

También han estado presentes otros miembros del Patronato de la Fundación Cultural Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, como Ignacio Molina, Pastora Giménez y Alfonso Castro, concejales de Cultura, Turismo y Presidencia del Ayuntamiento de Huelva, respectivamente; así como otros patrocinadores y colaboradores del certamen, como la responsable de Proyectos de la Fundación Atlantic Copper, Ángeles Sánchez Cueca; la vicerrectora de Proyección Social y Universitaria, Joaquina Castillo.

También han estado presentes el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana; la responsable de los Centros Culturales de la Fundación Caja Rural del Sur, María Luisa García-Palacios; el responsable de Comunicación, Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés, Francisco Mendoza; la directora de la Sede Iberoamericana Santa María de La Rábida de la UNIA, María de la O Barroso; y la presidenta de la Academia de Cine de Andalucía, Marta Velasco, entre otros.

El director del Festival de Huelva ha asegurado que han contado este año con una ilustradora y autora de cómic de "primer nivel", reconocida con numerosos premios, para hacer el cartel de una edición que será "muy especial, antesala del gran efeméride del 50 aniversario del certamen".

En este sentido, Manuel H. Martín, ha felicitado a la autora del cartel por haber sabido representar que "el cine permite recoger momentos secuenciales que de otra manera se diluyen en el tiempo". Así, ha dicho que la obra "recoge la mirada fija e intensa de la protagonista en un cartel en el que destaca el uso de los colores cálidos, entre ellos el amarillo de la identidad gráfica del Festival de Huelva y de su icónico sol, que representa la luz y la calidez de Huelva".

De esta forma, el director ha detallado que 'El instante cinematográfico' es "mucho más que un frame o una sola imagen", ya que es "una representación de que en el cine, como en la vida, hay capas más allá de lo que puede verse a primera vista".

Por su parte la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha afirmado que se trata de una edición que llega para "marcar un antes y un después, un punto de inflexión, una intención que se intuye solo con mirar el cartel que la anuncia, con una imagen con mucha fuerza, rompedora, como debe ser esta edición en todos los sentidos"; para que esta ciudad "siga haciendo historia a través del cine y de su vocación americanista".

Además, Miranda ha asegurado que es "importante" que el objetivo de esta 49 edición sea retomar el pulso en la ciudad, "con una edición volcada en hacer partícipes a los ciudadanos del Festival, con conciertos y muchas actividades paralelas al margen de la programación cinematográfica".

Por último, la alcaldesa ha reafirmado su compromiso personal e institucional con este evento, que ya apoyó "desde el Puerto de Huelva y que ahora, desde el Ayuntamiento" se ha comprometido a apoyar para que "cobre en cada edición más fuerza, y lo haga no solo como símbolo de la fusión entre culturas que forma parte de la vocación americanista, sino también como uno de los mejores exponentes de la capital cultural en la que se debe convertir Huelva".

Del mismo modo, la delegada de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en Huelva, Teresa Herrera, ha felicitado a la autora del cartel por "una obra excelente" que anuncia un festival que es "un claro referente en toda Iberoamérica, con la que tenemos un hilo emocional que seguimos fomentado con este certamen".

Asimismo, ha dejado claro el apoyo de la Junta de Andalucía a un evento que es "una referencia clara en el calendario cultural onubense, andaluz y nacional", así como "una seña de identidad que hay que seguir cuidando y potenciando entre todos".

El presidente de la Diputación, David Toscano, ha elogiado "la fuerza" del cartel, que muestra "una mirada potente, una mirada que atrapa y recuerda el privilegio de tener en Huelva un festival que da la oportunidad de ver en pantalla grande las películas que definen a Iberoamérica".

Además, David Toscano ha defendido la "importancia" de seguir trabajando para "reforzar" la posición del certamen onubense en el panorama internacional, un objetivo compartido por la Diputación a través de su presencia en el Patronato.

"El Festival permite que Huelva sea embajadora de Iberoamérica en el resto del mundo a través del cine y no podemos dejar de tener esa voz, que cada vez debe sonar más alto", ha asegurado.

LA AUTORA

Laura Pérez Granel (Valencia, 1983) es ilustradora y autora de cómic. Graduada por la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, se formó también en la Escuela Regional de Bellas Artes de Rennes (Francia), en la Universidad de las Artes y el Diseño de Alberta (Canadá) y en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona.

Su primera novela gráfica, 'Náufragos' (Salamandra, 2016), creada junto al guionista Pablo Monforte, ganó el X Premio Internacional de Novela Gráfica Fnac-Salamandra Graphic. Ya en solitario ha publicado 'Ocultos' (Astiberri, 2019), obra galardonada con el Premio 'El Ojo Crítico' de Cómic de Radio Nacional de España, el Premio al Mejor Álbum Nacional en el festival de cómic de la Comunidad Valenciana Splash Sagunt y el Premio Ignotus al mejor tebeo nacional de la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror; 'Tótem' (Astiberri, 2021), reconocida con el Premio Lorna al mejor cómic nacional; y 'Espanto' (Astiberri, 2022).

También es autora de los álbumes ilustrados 'Los secretos de las brujas' (2020) y 'Sirenas de leyenda' (2021), ambos publicados por Errata Naturae.

Pérez trabaja como ilustradora para medios nacionales como 'El País', e internacionales como 'The Washington Post', 'The Wall Street Journal' o 'The Boston Globe' y las revistas 'Vanity Fair' y 'National Geographic', entre otros.

También ha realizado encargos para instituciones como la Organización Mundial de la Salud o el Ayuntamiento de Valencia. En 2022 fue nominada a los premios Emmy por los títulos de crédito de la serie de televisión 'Solo asesinatos en el edificio', de Disney+, para los que colaboró con el estudio estadounidense Elastic.