El Museo del Prado descarta cambiar su política y permitir fotografiar obras como el Reina Sofía con el Guernica

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"No se espera ningún cambio (...). La decisión (de prohibir las fotografías) responde a unos criterios de garantizar la calidad de la visita y no nos anima ningún propósito de vender más", ha manifestado este martes en la presentación de la programación del Centro de Estudios al ser cuestionado por la nueva política del Museo Reina Sofía, bajo la dirección de Manuel Segade, de permitir captar sin flash el 'Guernica' de Pablo Picasso.

Falomir ha expresado su "respeto" por las decisiones que tomen otros museos al respecto y ha especificado que en el caso del Prado no se producirá un cambio en este sentido por el riesgo ante la afluencia de gente.

La pinacoteca rondará este año los 3,5 millones de visitantes, o al menos lo acabará "por encima" de los tres millones, tendiendo a concentrarse la mayoría en determinadas salas de las obras más famosas, ha explicado. "Veréis unas salas saturadas. Imagináoslas con un montón de gente haciendo fotos, haciendo selfies... Yo creo que muchas veces incluso se puede poner en riesgo la integridad de la obra", ha añadido.

En este sentido, ha recordado que el público puede descargar en la web de la pinacoteca imágenes de todas las obras de forma gratuita y en "una calidad bastante mejor que la que uno puede tomar con el móvil". Igualmente, ha incidido en que a través de la APP se pueden hacer "falsos selfies".

Falomir ha destacado, además, que en la actualidad no recibe quejas por no permitirse las fotografías. "Cuando llegué a la dirección, hace seis años y medio, recuerdo que recibía cada mes alguna nota diciendo que era un troglodita, que estábamos en el siglo XXI y cómo podía oponerme al invencible desarrollo de la tecnología. Ahora no recibo ni una queja, recibo notas de agradecimiento", ha asegurado.

De este modo, ha subrayado que muchos visitantes extranjeros "agradecen" que en el Prado no se permitan las fotografías y "cada vez más colegas internacionales de grandes museos" le preguntan sobre la decisión, le muestran su satisfacción e intentan trasladar esta política a sus instituciones.

Por otro lado, cuestionado por las humedades que se produjeron en el museo con motivo de la DANA, ha recordado que se está actuando en "todas las cubiertas del museo" y "prácticamente está concluida" la de la Sala 12. "Seguiremos con el resto del museo. Está previsto que en el transcurso total del año estén todas las cubiertas terminadas", ha afirmado.